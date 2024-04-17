Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Росія вдарила по соціальній і цивільній інфраструктурі Чернігова. Є жертви і понад 60 поранених (доповнено)
Росія вдарила по соціальній і цивільній інфраструктурі Чернігова. Є жертви і понад 60 поранених (доповнено)
Код «капучино», або Чому ми не їдемо з Харкова
Код «капучино», або Чому ми не їдемо з Харкова
Помер український письменник Дмитро Капранов
Помер український письменник Дмитро Капранов
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
На фронті загинув активіст Павло Петриченко
На фронті загинув активіст Павло Петриченко
Президент підписав мобілізаційний законопроєкт
Президент підписав мобілізаційний законопроєкт
Reuters: Україна в останню мить відмовилася від угоди про безпеку судноплавства в Чорному морі
Reuters: Україна в останню мить відмовилася від угоди про безпеку судноплавства в Чорному морі
ГоловнаПолітика

Столтенберг закликає держави-члени НАТО надати пріоритет військовій допомозі України

Генсек пропонує членам Альянсу надсилати більше зброї Україні, ніж витрачати на власну оборону.

Столтенберг закликає держави-члени НАТО надати пріоритет військовій допомозі України
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав держави-члени Альянсу віддавати пріоритет більшій військовій допомозі України, ніж витрачати на власну оборону.

Про це Столтенберг заявив на пресконференції в Брюсселі 17 квітня після зустрічі з прем’єр-міністрами Нідерландів, Данії та Чехії, пише "Європейська правда".

Генсек відзначив рішення Данії та Нідерландів щодо виділення додаткової військової допомоги Україні, а також чеську ініціативу з пошуку артилерійських снарядів.

"Але Україна потребує більшого. Тому, якщо перед союзниками постає вибір між виконанням цілей НАТО з витрат на оборону та наданням Україні більше допомоги, мій сигнал чіткий: надсилайте більше Україні", – додав він.

Столтенберг навів для прикладу Данію, яка передала Україні всі свої артилерійські системи, водночас планує поповнити свої запаси.

  • Єнс Столтенберг повідомив, що засідання Ради Україна-НАТО відбудеться цієї п'ятниці, 19 квітня, під час якого обговорять постачання систем протиповітряної оборони і боєприпасів нашій державі.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies