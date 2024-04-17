Столтенберг закликає держави-члени НАТО надати пріоритет військовій допомозі України

Генсек пропонує членам Альянсу надсилати більше зброї Україні, ніж витрачати на власну оборону.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав держави-члени Альянсу віддавати пріоритет більшій військовій допомозі України, ніж витрачати на власну оборону.

Про це Столтенберг заявив на пресконференції в Брюсселі 17 квітня після зустрічі з прем’єр-міністрами Нідерландів, Данії та Чехії, пише "Європейська правда".

Генсек відзначив рішення Данії та Нідерландів щодо виділення додаткової військової допомоги Україні, а також чеську ініціативу з пошуку артилерійських снарядів.

"Але Україна потребує більшого. Тому, якщо перед союзниками постає вибір між виконанням цілей НАТО з витрат на оборону та наданням Україні більше допомоги, мій сигнал чіткий: надсилайте більше Україні", – додав він.

Столтенберг навів для прикладу Данію, яка передала Україні всі свої артилерійські системи, водночас планує поповнити свої запаси.