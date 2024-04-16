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На перший погляд здається, що пропозиція Майка Джонсона допоможе виділити допомогу Україні та Ізраїлю, - Кірбі

Білий дім хоче отримати більше деталей щодо цих пропозицій.

На перший погляд здається, що пропозиція Майка Джонсона допоможе виділити допомогу Україні та Ізраїлю, - Кірбі
Джон Кірбі
Фото: EPA/UPG

Білий дім розраховує, що вже цього тижня Україна та Ізраїль отримають допомогу від США.

Про це повідомляє The Hill.

"На перший погляд, справді, здається, що пропозиція спікера Джонсона насправді допоможе нам виділити допомогу Україні, допомогу Ізраїлю та необхідні ресурси для Індо-Тихоокеанського регіону", - сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

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Втім, зауважив Кірбі, Білий дім хоче отримати більше деталей щодо цих пропозицій.

Кірбі наголосив на важливості того, щоб Україна та Ізраїль, які "перебувають під прицілом", якнайшвидше отримали необхідну безпекову допомогу від США. 

За даними The Hill, Джо Байден вчора ввечері обговорював зі спікером Палати представників Майком Джонсоном пропозицію щодо розділених законопроєктів.

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