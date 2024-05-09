Окупанти вдарили безпілотниками по Дергачах на Харківщині (доповнено)

Обстріл міста Дергачі на Харківщині 2 травня 2024 року

Окупанти завдали удару по Дергачах, що у Харківській області. Імовірно, по місту запустили безпілотники "Ланцет". Удари прийшлися по цивільному об'єкту (непрацюючій автозаправці) та по відкритій території.

Про це повідомив Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.

"росіяни вдарили по Дергачах безпілотником, попередньо – «ланцетом». Загроза повторних ударів дуже висока", – написав він у телеграмі.

Також закликав перебувати в укриттях.

Перед тим Задоренко написав, що окупанти завдають по місту ударів.

Доповнення. О 15.30 Задоренко повідомив, що протягом 14:10 - 15:00 росіяни атакували Дергачі ударними безпілотниками. У місті та на околицях було чутно 5 вибухів. Удари прийшлися по цивільному об'єкту (непрацюючій автозаправці) та по відкритій території. Пошкоджено одну цивільну автівку. На щастя, постраждалих немає.

Згодом начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти запускали безпілотники "Ланцет".