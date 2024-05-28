Держборг України сягнув позначки у 6 трильйонів гривень

Міністерство фінансів України оприлюднило інформацію щодо державного боргу станом на завершення квітня.

Порівняно з попереднім місяцем, держава стала винна кредиторам додаткових 86 мільярдів гривень, а загальна сума боргу перетнула позначку у 6 трильйонів. У перерахунку на американський долар це 151 мільярд.

71,5% становить саме зовнішній борг - майже 109 мільярдів доларів. Внутрішні позики склали 28,5%, тобто трохи більше 43 мільярдів доларів.