Держборг України сягнув позначки у 6 трильйонів гривень

Міністерство фінансів України оприлюднило інформацію щодо державного боргу станом на завершення квітня.
Порівняно з попереднім місяцем, держава стала винна кредиторам додаткових 86 мільярдів гривень, а загальна сума боргу перетнула позначку у 6 трильйонів. У перерахунку на американський долар це 151 мільярд.
71,5% становить саме зовнішній борг - майже 109 мільярдів доларів. Внутрішні позики склали 28,5%, тобто трохи більше 43 мільярдів доларів.
- МВФ планувала спрямувати до України місію, яка має визначити здатність держави повертати борг.
- Власники облігацій обговорюють реструктуризацію боргу, замороження виплат за яким завершується у серпні.