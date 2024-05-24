Холдинг SMK Group запустив у Польщі новий бренд ковбаси "Saltowski"

У Польщі запустили новий бренд ковбаси та м'ясних делікатесів від "Салтівського м'ясокомбінату", який отримав аналогічну назву – "Zakłady Mięsne Saltowski".

Про це повідомляє пресслужба виробника – холдингу SMK Group.

Як зазначають у компанії, "Saltowski" виготовляє два асортименти продукції. Перший – класичний, який вже давно популярний в Україні – це, зокрема, "Лікарська" та "Любительська" ковбаси, "Сервелат" і сало, які мають найкращий смак та якість для співвітчизників у ЄС. Другий – традиційний польський сегмент, який близький і зрозумілий місцевим споживачам – це, зокрема, "Краківська" та "Живецька" ковбаси, ковбаса "Метка", шинка, паштети, заливні ковбаси, які завжди були популярними в Польщі.

Продукцію виготовляють на місцевому заводі в Куявсько-Поморському воєводстві в північно-центральній частині Польщі. Це підприємство компанія SMK Group придбала в 2023 році. Там зараз працює сотня співробітників, половина з яких – українці.

Завод в Куявсько-Поморському воєводстві в північно-центральній частині Польщі

Завод виробляє 15 тонн продукції на добу, але наразі там продовжується модернізація, що дасть змогу збільшити вихід щонайменше втричі – до 50 тонн. У виробництві максимально використовується охолоджене м'ясо, яке щодня постачають із місцевих ферм. Технологічний процес налагоджений так, що при виготовленні сировина залишається максимально свіжою.

SMK Group також планує розширити свій великий досвід організації гриль-станцій і на Польщу. Вже найближчим часом на території Куявсько-Поморського воєводства м'ясокомбінат установить кілька гриль-павільйонів, щоб популяризувати марку "Saltowski" серед місцевого споживача. У планах – також відкриття локальних фірмових магазинів.

ДОВІДКА

SMK Group – один із найпотужніших, сучасних та високотехнологічних м’ясопереробних бізнесів, який об’єднує три м’ясокомбінати в Україні, один – у Польщі, агрофірму та власні ферми, які виробляють широкий асортимент ковбас, м’ясних делікатесів, свіжого м’яса. Холдинг розвиває кілька брендів: магазини в форматі "біля дому" – Салтівський, Київський, Богодухівський м’ясокомбінати; дискаунтери "Рулька", преміум-супермаркети "dan", магазини агрофірми "Світанок", рибні магазини "ЙОРШ", м'ясний бренд "Saltowski" у Польщі.

В асортименті – понад 2 тисячі продуктів, які можна придбати в більш ніж 600 фірмових магазинах в Україні, а також у мережах супермаркетів ще у восьми країнах Європи – Бельгії, Болгарії, Греції, Іспанії, Італії, Німеччині, Польщі та Румунії.