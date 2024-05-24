Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
В очікуванні F-16. Ракети-приманки АDM-160 MALD на українських МіГ-29
В очікуванні F-16. Ракети-приманки АDM-160 MALD на українських МіГ-29
Росія масовано атакувала Харків та область. Є загиблі і поранені, пошкоджено підприємства (оновлено)
Росія масовано атакувала Харків та область. Є загиблі і поранені, пошкоджено підприємства (оновлено)
У Львові відбувся Форум російської опозиції. Садовий відреагував
У Львові відбувся Форум російської опозиції. Садовий відреагував
Верховна Рада призначила суддею Конституційного суду проректора Львівського університету
Верховна Рада призначила суддею Конституційного суду проректора Львівського університету
ГоловнаЕкономікаБізнес

Холдинг SMK Group запустив у Польщі новий бренд ковбаси "Saltowski" Новини компаній

"Saltowski" виготовляє два асортименти продукції.

Холдинг SMK Group запустив у Польщі новий бренд ковбаси "Saltowski"
У Польщі бренд отримав назву "Zakłady Mięsne Saltowski"

У Польщі запустили новий бренд ковбаси та м'ясних делікатесів від "Салтівського м'ясокомбінату", який отримав аналогічну назву – "Zakłady Mięsne Saltowski".

Про це повідомляє пресслужба виробника – холдингу SMK Group.

Як зазначають у компанії, "Saltowski" виготовляє два асортименти продукції. Перший – класичний, який вже давно популярний в Україні – це, зокрема, "Лікарська" та "Любительська" ковбаси, "Сервелат" і сало, які мають найкращий смак та якість для співвітчизників у ЄС. Другий – традиційний польський сегмент, який близький і зрозумілий місцевим споживачам – це, зокрема, "Краківська" та "Живецька" ковбаси, ковбаса "Метка", шинка, паштети, заливні ковбаси, які завжди були популярними в Польщі.

Продукцію виготовляють на місцевому заводі в Куявсько-Поморському воєводстві в північно-центральній частині Польщі. Це підприємство компанія SMK Group придбала в 2023 році. Там зараз працює сотня співробітників, половина з яких – українці.

Завод в Куявсько-Поморському воєводстві в північно-центральній частині Польщі
Завод в Куявсько-Поморському воєводстві в північно-центральній частині Польщі

Завод виробляє 15 тонн продукції на добу, але наразі там продовжується модернізація, що дасть змогу збільшити вихід щонайменше втричі – до 50 тонн. У виробництві максимально використовується охолоджене м'ясо, яке щодня постачають із місцевих ферм. Технологічний процес налагоджений так, що при виготовленні сировина залишається максимально свіжою.

SMK Group також планує розширити свій великий досвід організації гриль-станцій і на Польщу. Вже найближчим часом на території Куявсько-Поморського воєводства м'ясокомбінат установить кілька гриль-павільйонів, щоб популяризувати марку "Saltowski" серед місцевого споживача. У планах – також відкриття локальних фірмових магазинів.

ДОВІДКА

SMK Group – один із найпотужніших, сучасних та високотехнологічних м’ясопереробних бізнесів, який об’єднує три м’ясокомбінати в Україні, один – у Польщі, агрофірму та власні ферми, які виробляють широкий асортимент ковбас, м’ясних делікатесів, свіжого м’яса. Холдинг розвиває кілька брендів: магазини в форматі "біля дому" – Салтівський, Київський, Богодухівський м’ясокомбінати; дискаунтери "Рулька", преміум-супермаркети "dan", магазини агрофірми "Світанок", рибні магазини "ЙОРШ", м'ясний бренд "Saltowski" у Польщі.

В асортименті – понад 2 тисячі продуктів, які можна придбати в більш ніж 600 фірмових магазинах в Україні, а також у мережах супермаркетів ще у восьми країнах Європи – Бельгії, Болгарії, Греції, Іспанії, Італії, Німеччині, Польщі та Румунії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies