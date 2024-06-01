Понад 120 тисяч українців оновили облікові дані в ЦНАПах

Понад 120 тисяч українців оновили облікові дані в Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Найбільше заяв про уточнення даних подали у Києві.
Таке повідомили у Мінцифри.
"Військовозобовʼязані українці продовжують оновлювати облікові дані, вибираючи зручний та швидкий спосіб уточнення. Щоб розвантажити територіальні центри комплектування та спростити процес, Мінцифра розробила електронний функціонал для ЦНАПів", – зазначили у міністерстві.
За 2 тижні роботи сервісу найбільше заяв про уточнення даних подали в центрах надання адмінпослуг міста Києва.
Українці найактивніше на цьому тижні оновлювали облікові дані в ЦНАПах таких областей:
- Одеська;
- Львівська;
- Київська;
- Дніпропетровська;
- Полтавська.
У Мінцифри нагадали, що для того, щоб оновити облікові дані в ЦНАПі, потрібно мати із собою паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків; мобільний телефон.
- Станом на кінець травня військово-облікові дані оновили 1,3 млн військовозобов’язаних українців, з них 1, 2 млн - через застосунок "Резерв+".
- 18 травня Міністерство оборони України розпочало тестування нового сервісу — електронної черги до військкоматів.
- 18 травня набув чинності закон про новий порядок мобілізації та проходження військової служби. Згідно із документом, всі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані впродовж 60 днів з 18 травня уточнити свої персональні дані в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), центрах адмінпослуг чи через електронний кабінет. Які санкції чекають на тих, хто проігнорує припис, і чи загрожує їм кримінальна відповідальність, про це у матеріалі LB.ua "60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів".