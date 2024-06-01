КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
У Києві попрощалися із засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком
У Києві попрощалися із засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком
Пора готуватися: що варто знати про наступну зиму
Пора готуватися: що варто знати про наступну зиму
Україна повернула 75 людей із російського полону
Україна повернула 75 людей із російського полону
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
Окупанти атакували Київ: збито крилаті ракети (оновлено)
Окупанти атакували Київ: збито крилаті ракети (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Понад 120 тисяч українців оновили облікові дані в ЦНАПах

Найбільше заяв про уточнення даних подали в центрах надання адмінпослуг міста Києва.

Понад 120 тисяч українців оновили облікові дані в ЦНАПах
Фото ілюстративне
Фото: КМДА

Понад 120 тисяч українців оновили облікові дані в Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Найбільше заяв про уточнення даних подали у Києві.

Таке повідомили у Мінцифри.

"Військовозобовʼязані українці продовжують оновлювати облікові дані, вибираючи зручний та швидкий спосіб уточнення. Щоб розвантажити територіальні центри комплектування та спростити процес, Мінцифра розробила електронний функціонал для ЦНАПів", – зазначили у міністерстві.

За 2 тижні роботи сервісу найбільше заяв про уточнення даних подали в центрах надання адмінпослуг міста Києва.

Українці найактивніше на цьому тижні оновлювали облікові дані в ЦНАПах таких областей: 

  • Одеська; 
  • Львівська;
  • Київська; 
  • Дніпропетровська; 
  • Полтавська.

У Мінцифри нагадали, що для того, щоб оновити облікові дані в ЦНАПі, потрібно мати із собою паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків; мобільний телефон.

  • Станом на кінець травня військово-облікові дані оновили 1,3 млн військовозобов’язаних українців, з них 1, 2 млн - через застосунок "Резерв+".
  • 18 травня Міністерство оборони України розпочало тестування нового сервісу — електронної черги до військкоматів.
  • 18 травня набув чинності закон про новий порядок мобілізації та проходження військової служби. Згідно із документом, всі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані впродовж 60 днів з 18 травня уточнити свої персональні дані в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), центрах адмінпослуг чи через електронний кабінет. Які санкції чекають на тих, хто проігнорує припис, і чи загрожує їм кримінальна відповідальність, про це у матеріалі LB.ua "60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies