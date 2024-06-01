Понад 120 тисяч українців оновили облікові дані в ЦНАПах

Найбільше заяв про уточнення даних подали в центрах надання адмінпослуг міста Києва.

Понад 120 тисяч українців оновили облікові дані в Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Найбільше заяв про уточнення даних подали у Києві.

Таке повідомили у Мінцифри.

"Військовозобовʼязані українці продовжують оновлювати облікові дані, вибираючи зручний та швидкий спосіб уточнення. Щоб розвантажити територіальні центри комплектування та спростити процес, Мінцифра розробила електронний функціонал для ЦНАПів", – зазначили у міністерстві.

За 2 тижні роботи сервісу найбільше заяв про уточнення даних подали в центрах надання адмінпослуг міста Києва.

Українці найактивніше на цьому тижні оновлювали облікові дані в ЦНАПах таких областей:

Одеська;

Львівська;

Київська;

Дніпропетровська;

Полтавська.

У Мінцифри нагадали, що для того, щоб оновити облікові дані в ЦНАПі, потрібно мати із собою паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків; мобільний телефон.