В "Укренерго" збільшили на годину період можливих відключень на сьогодні, 1 червня. Імовірні відключення можливі із 18.00 до 00.00.

Про це повідомили у телеграмі компанії.

"Сьогодні термін дії лімітів на споживання електроенергії для промислових і побутових споживачів змінено", – зазначено у повідомленнні.

Відтак, тепер відключення можуть застосовувати з 18:00 до 24:00, а не до 23:00, як повідомляли раніше.

"При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень", – додали у компанії.