В "Укренерго" збільшили на годину період можливих відключень на сьогодні, 1 червня. Імовірні відключення можливі із 18.00 до 00.00.
Про це повідомили у телеграмі компанії.
"Сьогодні термін дії лімітів на споживання електроенергії для промислових і побутових споживачів змінено", – зазначено у повідомленнні.
Відтак, тепер відключення можуть застосовувати з 18:00 до 24:00, а не до 23:00, як повідомляли раніше.
"При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень", – додали у компанії.
- У ніч на 1 червня російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Ворог застосував ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу Shahed.
- Атаковані енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.
- Тому у Міненерго попередили про зміну у графіках відключення світла 1 червня через нічну атаку росіян.