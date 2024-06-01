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В "Укренерго" збільшили на годину період можливих відключень

Імовірні відключення можливі із 18.00 до 00.00.

В "Укренерго" збільшили на годину період можливих відключень
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

В "Укренерго" збільшили на годину період можливих відключень на сьогодні, 1 червня. Імовірні відключення можливі із 18.00 до 00.00.

Про це повідомили у  телеграмі компанії.

"Сьогодні термін дії лімітів на споживання електроенергії для промислових і побутових споживачів змінено", – зазначено у повідомленнні.

Відтак, тепер відключення можуть застосовувати з 18:00 до 24:00, а не до 23:00, як повідомляли раніше.

"При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень", – додали у компанії. 

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