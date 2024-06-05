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На саміті у Вашингтоні шукатимуть рішення щодо посилення співпраці української та американської оборонних індустрій, - Висоцький Новини компаній

Йтиметься про більш цільове фінансування під розвиток української оборонної індустрії.

На саміті у Вашингтоні шукатимуть рішення щодо посилення співпраці української та американської оборонних індустрій, - Висоцький
Сергій Висоцький
Фото: Пресслужба

На "Саміті Свободи" у Вашингтоні шукатимуть рішення щодо посилення співпраці та координації між оборонними індустріями двох країн.

Про це перед відкриттям триденного Саміту, що відбудеться 5-7 червня, сказав заступник голови Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Висоцький.

"Будемо намагатися шукати рішення щодо посилення співпраці та координації між українською та американською індустріями. США виділяють надзвичайно велику допомогу для України, але ми хотіли б проговорити більш цільове фінансування під розвиток української оборонної індустрії: збільшення замовлень саме в українських підприємств", — заявив Висоцький.

За його словами, український ВПК може кілька разів збільшити власне виробництво. "Головне — це фінансування контрактів на цільові програми, на фінансування саме української індустріальної бази і українського ВПК для того, щоб не купувати на гроші українських донорів якісь незрозумілі снаряди з третіх далеких країн, а закуповувати їх напряму в Україну для України. Це буде великим внеском в нашу стійкість та в нашу обороноздатність. До того ж, це буде підтримкою економіки України", — сказав заступник голови NAUDI.

Крім цього, на Саміті виступив американський дипломат, посол та колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер. У своїй промові він наголосив на важливості підтримки України: "Щоб уникнути глобальної війни, Україна повинна перемогти у війні проти Росії, і ця боротьба не повинна відбуватися в ізоляції".

Також Сергій Висоцький додав, що в другий день Саміту відбудеться ветеранська конференція, на якій спільно виступлять десять українських ветеранів з важкими пораненнями та американські ветерани, які будуть ділитися досвідом реабілітації.

У третій день на американській авіабазі "Ендрюс" пройде благодійний ветеранський турнір з гольфу, кошти з якого будуть направлені на реабілітацію українських воїнів.

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