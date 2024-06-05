Україна отримає 300 мільйонів євро від ЄБРР на підтримку енергетики, — Шмигаль

Європейський банк реконструкції і розвитку виділить Україні 300 млн євро, що допоможе забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання.
Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
"ЄБРР акумулює 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору України, що потерпає від російських атак. Відповідний меморандум підписали сьогодні з президенткою банку Оділь Рено-Бассо." — повідомив Прем'єр у Telegram.
Виділені кошти направлять державним енергетичним компаніям на відновлення генеруючих потужностей та інфраструктури, а також на будівництво нової децентралізованої генерації.
"Ця підтримка допоможе в реалізації нашої мети — забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання на всю територію України. Дякую партнерам та особисто Оділь Рено-Бассо за внесок у нашу стійкість", — додав Шмигаль.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії ЄБРР надав Україні 4 млрд євро фінансування.
- Ісландія внесе до Фонду підтримки енергетики України додаткові 667 тис. євро.
- Фонд підтримки енергетики України був створений навесні 2022. За останні декілька тижнів внесли кошти чи задекларували наміри про внески Австралія, Велика Британія, Австрія, Швеція, Данія.