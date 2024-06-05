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Україна отримає 300 мільйонів євро від ЄБРР на підтримку енергетики, — Шмигаль

Від початку повномасштабного вторгнення росії ЄБРР надав Україні 4 млрд євро фінансування.

Україна отримає 300 мільйонів євро від ЄБРР на підтримку енергетики, — Шмигаль
Денис Шмигаль і Оділь Рено-Бассо
Фото: Денси Шмигаль

Європейський банк реконструкції і розвитку виділить Україні 300 млн євро, що допоможе забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"ЄБРР акумулює 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору України, що потерпає від російських атак. Відповідний меморандум підписали сьогодні з президенткою банку Оділь Рено-Бассо." — повідомив Прем'єр у Telegram.

Виділені кошти направлять державним енергетичним компаніям на відновлення генеруючих потужностей та інфраструктури, а також на будівництво нової децентралізованої генерації.

"Ця підтримка допоможе в реалізації нашої мети — забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання на всю територію України. Дякую партнерам та особисто Оділь Рено-Бассо за внесок у нашу стійкість", — додав Шмигаль.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії ЄБРР надав Україні 4 млрд євро фінансування. 

  • Ісландія внесе до Фонду підтримки енергетики України додаткові 667 тис. євро. 
  • Фонд підтримки енергетики України був створений навесні 2022. За останні декілька тижнів внесли кошти чи задекларували наміри про внески Австралія, Велика Британія, Австрія, Швеція, Данія.
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