"Системи ППО та артилерійські постріли в топі нагальних потреб" - гендиректор "Української бронетехніки" Бельбас на форумі в США

«Засоби протиповітряної оборони, артилерія та третє - все решта», - підкреслив Владислав Бельбас, відповідаючи на питання про топ-3 найнагальнішого озброєння в кулуарах першого щорічного «Саміту Свободи США-Україна», що проходить у Вашингтоні і співорганізатором якого є Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI).

Обговорюючи питання співпраці та взаємодії у виробництві оборонної продукції між українськими та американськими компаніями, він зазначив, що нагальне питання - це виробництво артилерійських пострілів. «В Україні немає порохів, американці не мають технології виробництва радянських порохів».

«У поросі важлива енергія, яку він дає, швидкість горіння. Його можна підібрати з, наприклад, американського пороху, але це певна дослідно-конструкторська робота. Можливо йти в напрямках освоєння виробництва, але це різні технології: радянського зразка і натівського».