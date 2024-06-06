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Голова Рахункової палати: допомога міжнародних партнерів поступово зменшується

У першому кварталі цього року від партнерів Україна отримала зовнішніх запозичень і грантів на загальну суму 402,3 млрд грн, що на 5,1 млрд грн менше, ніж планувалося.

Голова Рахункової палати: допомога міжнародних партнерів поступово зменшується
Ольга Піщанська
Фото: censor.net.ua

План доходів загального фонду держбюджету у січні-березні 2024 року перевиконали на 85,8 млрд грн (22,4%). Це стало можливим завдяки допомозі міжнародних партнерів, але вона поступово зменшується. 

Такі заяву зробила голова Рахункової палати Ольга Піщанська, презентуючи результати аналізу виконання закону про державний бюджет на 2024 рік у І кварталі.

Доходи держбюджету у І кварталі цього року порівняно з відповідним періодом 2023-го зросли на 116,2 млрд грн (22,1%) і становили 642,1 млрд грн. Це зростання здебільшого зумовлене неекономічними чинниками: зростання ставки податку на прибуток банків, авансові перерахування дивідендів на державну частку, збільшення власних надходжень бюджетних установ.

У Рахунковій палаті відзначили, що з економічних чинників, які вплинули на збільшення доходів, - зростання оподаткованого імпорту і прибутку прибуткових підприємств, девальвація гривні, зростання реального ВВП, зростання зарплат та інфляції.

У першому кварталі цього року від партнерів Україна отримала зовнішніх запозичень і грантів на загальну суму 402,3 млрд грн, що на 5,1 млрд грн менше, ніж планувалося.

При цьому внутрішні ресурси нашої держави вдвічі перевищили зовнішні і становили 811,7 млрд грн. Наприклад, запозичення на внутрішньому ринку на 11% перевищили план за рахунок придбання банками військових облігацій.

Крім того, видатки держбюджету за вказаний період теж збільшилися – на 92,4 млрд грн (12%) - до 813,1 млрд гривень.

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