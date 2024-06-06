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В Україні завершили весняну посівну

Аграрії засіяли більше 99% від прогнозованих площ ярих зернових та зернобобових.

В Україні завершили весняну посівну
В Україні завершили весняну посівну
Фото: agro-business.com.ua

Українські аграрії закінчили весняну посівну кампанію.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

На контрольованій Україною території в ході посівної було засіяно 7,2 млн га олійних та майже 5,6 млн га зернових та зернобобових культур.

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Аграрії засіяли більше 99% від прогнозованих площ ярих зернових та зернобобових:

  • кукурудзи – 3 928 тис. га (100,4% від прогнозованих площ);

  • ячменю – 783 тис. га (95,7%);

  • пшениці – 252,7 тис. га (102,6%);

  • вівса – 163,7 тис. га (100,7%);

  • гороху – 162,5 тис. га (101,6%);

  • гречки – 100,8 тис. га (80,7%);

  • проса – 69,7 тис. га (81,8%).

Крім того, серед олійних культур посіяно: соняшника - 5 189,8 тис. га (98%), сої  2 032,3 тис. га (102%).

Також на площі 250,1 тис. га (97%) були посіяні цукрові буряки.

  • У 2024 році Україна планує ухвалити "Стратегію розвитку аграрного сектору України до 2030 року", де одним із напрямків документу є збільшення переробки сільськогосподарської продукції та розширення експортних можливостей агросектору.
  • Як заявив виконувач обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, Україна може переробляти понад 50% сільгосппродукції.
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