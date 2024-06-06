В Україні завершили весняну посівну

Аграрії засіяли більше 99% від прогнозованих площ ярих зернових та зернобобових.

Українські аграрії закінчили весняну посівну кампанію.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

На контрольованій Україною території в ході посівної було засіяно 7,2 млн га олійних та майже 5,6 млн га зернових та зернобобових культур.

Аграрії засіяли більше 99% від прогнозованих площ ярих зернових та зернобобових:

кукурудзи – 3 928 тис. га (100,4% від прогнозованих площ);

ячменю – 783 тис. га (95,7%);

пшениці – 252,7 тис. га (102,6%);

вівса – 163,7 тис. га (100,7%);

гороху – 162,5 тис. га (101,6%);

гречки – 100,8 тис. га (80,7%);

проса – 69,7 тис. га (81,8%).

Крім того, серед олійних культур посіяно: соняшника - 5 189,8 тис. га (98%), сої 2 032,3 тис. га (102%).

Також на площі 250,1 тис. га (97%) були посіяні цукрові буряки.