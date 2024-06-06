В Україні завершили весняну посівну

Українські аграрії закінчили весняну посівну кампанію.
Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.
На контрольованій Україною території в ході посівної було засіяно 7,2 млн га олійних та майже 5,6 млн га зернових та зернобобових культур.
Аграрії засіяли більше 99% від прогнозованих площ ярих зернових та зернобобових:
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кукурудзи – 3 928 тис. га (100,4% від прогнозованих площ);
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ячменю – 783 тис. га (95,7%);
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пшениці – 252,7 тис. га (102,6%);
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вівса – 163,7 тис. га (100,7%);
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гороху – 162,5 тис. га (101,6%);
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гречки – 100,8 тис. га (80,7%);
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проса – 69,7 тис. га (81,8%).
Крім того, серед олійних культур посіяно: соняшника - 5 189,8 тис. га (98%), сої 2 032,3 тис. га (102%).
Також на площі 250,1 тис. га (97%) були посіяні цукрові буряки.
- У 2024 році Україна планує ухвалити "Стратегію розвитку аграрного сектору України до 2030 року", де одним із напрямків документу є збільшення переробки сільськогосподарської продукції та розширення експортних можливостей агросектору.
- Як заявив виконувач обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, Україна може переробляти понад 50% сільгосппродукції.