Укренерго ввело аварійні відключення світла у 12 областях і Києві

Аварійні відключення скасують після того, як області увійдуть у визначені для них ліміти споживання.

Увечері 6 червня Укренерго заявило, що вводить аварійні відключення світла у 12 областях і Києві.

У компанії пояснили, що це роблять через перевищення лімітів споживання електроенергії. Відключення застосовують для побутових і промислових споживачів у таких областях:

Волинській;

Донецькій;

Житомирській;

Закарпатській;

Запорізькій;

Львівській;

Миколаївській;

Київській та Києві;

Кіровоградській;

Одеській;

Рівненській;

Харківській.

Також Укренерго попередило про можливі перерви в роботі об'єктів критичної інфраструктури. Аварійні відключення скасують після того, як області увійдуть у визначені для них ліміти споживання. Тоді почнуть діяти графіки погодинних відключень.