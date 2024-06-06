Укренерго ввело аварійні відключення світла у 12 областях і Києві

Увечері 6 червня Укренерго заявило, що вводить аварійні відключення світла у 12 областях і Києві.
У компанії пояснили, що це роблять через перевищення лімітів споживання електроенергії. Відключення застосовують для побутових і промислових споживачів у таких областях:
- Волинській;
- Донецькій;
- Житомирській;
- Закарпатській;
- Запорізькій;
- Львівській;
- Миколаївській;
- Київській та Києві;
- Кіровоградській;
- Одеській;
- Рівненській;
- Харківській.
Також Укренерго попередило про можливі перерви в роботі об'єктів критичної інфраструктури. Аварійні відключення скасують після того, як області увійдуть у визначені для них ліміти споживання. Тоді почнуть діяти графіки погодинних відключень.