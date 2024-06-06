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Укренерго ввело аварійні відключення світла у 12 областях і Києві

Аварійні відключення скасують після того, як області увійдуть у визначені для них ліміти споживання.

Укренерго ввело аварійні відключення світла у 12 областях і Києві
Електропостачання

Увечері 6 червня Укренерго заявило, що вводить аварійні відключення світла у 12 областях і Києві.

У компанії пояснили, що це роблять через перевищення лімітів споживання електроенергії. Відключення застосовують для побутових і промислових споживачів у таких областях:

  • Волинській;
  • Донецькій;
  • Житомирській;
  • Закарпатській;
  • Запорізькій;
  • Львівській;
  • Миколаївській;
  • Київській та Києві;
  • Кіровоградській;
  • Одеській;
  • Рівненській;
  • Харківській.

Також Укренерго попередило про можливі перерви в роботі об'єктів критичної інфраструктури. Аварійні відключення скасують після того, як області увійдуть у визначені для них ліміти споживання. Тоді почнуть діяти графіки погодинних відключень.

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