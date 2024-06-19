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Синєгубов: з Борівської громади на Харківщині примусово евакуюють 33 дітей

Російські окупанти збільшили кількість ударів по Харківській області.

Синєгубов: з Борівської громади на Харківщині примусово евакуюють 33 дітей
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

Російська армія продовжує знищувати цивільну інфраструктуру і завдає ударів по логістичних обʼєктах. Спостерігається збільшення обстрілів з боку ворога, через що з Борівської громади планують примусово евакуювати дітей.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Зараз на території Борівської громади загалом проживає 580 дітей. Розглядаємо можливість примусової евакуації 33 дітей з 5 населених пунктів "помаранчевої зони": Загризове, Богуславка, Шийківка, Маліївка, Нова Кругляківка. Розглянемо це питання на Раді оборони області", — повідомив глава адміністрації. 

Також, з території громади евакуювали 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 3 дитини евакуйовані до Волинської області, 2 дитини — до Харкова, 4 дитини до Ізюма, 1 дитина до Закарпатської області.

  • На Харківщині за минулу добу 3 людини отримали поранення. Під ворожими обстрілами опинилися Харківський, Чугуївський та Куп'янський райони.
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