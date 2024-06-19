Синєгубов: з Борівської громади на Харківщині примусово евакуюють 33 дітей

Російська армія продовжує знищувати цивільну інфраструктуру і завдає ударів по логістичних обʼєктах. Спостерігається збільшення обстрілів з боку ворога, через що з Борівської громади планують примусово евакуювати дітей.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Зараз на території Борівської громади загалом проживає 580 дітей. Розглядаємо можливість примусової евакуації 33 дітей з 5 населених пунктів "помаранчевої зони": Загризове, Богуславка, Шийківка, Маліївка, Нова Кругляківка. Розглянемо це питання на Раді оборони області", — повідомив глава адміністрації.

Також, з території громади евакуювали 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 3 дитини евакуйовані до Волинської області, 2 дитини — до Харкова, 4 дитини до Ізюма, 1 дитина до Закарпатської області.