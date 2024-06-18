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Відомий британський актор впав зі сцени під час вистави

У театрі повідомили, що Маккелен має швидко одужати.

Відомий британський актор впав зі сцени під час вистави
Єн Маккелен
Фото: EPA/UPG

У Лондоні під час вистави зі сцени впав відомий актор театру та кіно, лицар Ордену Британської Імперії сер Єн Маккелен.

Як повідомляє The Guardian, 85-річний актор, найімовірніше, спіткнувся, через що втратив рівновагу. Одразу після інциденту глядачів попросили залишити залу, щоб надати Маккелену допомогу. 

Пізніше речник театру заявив пресі, що сер Маккелен перебуває "у бадьорому стані" і має швидко одужати. 

Кар'єра актора триває ось вже шість десятиліть. У британському театрі він вважається одним з найбільш талановитих виконавців шекспірівських ролей. Поціновувачам кіно Маккелен відомий перш за все ролями Магнето у "Людях Х" та Ґендальфа у трилогіях "Володар перснів" та "Гоббіт". 

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