США має бомби, які здатні знищити глибокі бункери в Ірані, КНДР і Китаї, — ЗМІ

Нова авіабомба типу GBU-72 поєднує в собі найкращі якості наявних протибункерних бомб ВПС США.

Через страх повітряного вторгнення Китай, Іран і Північна Корея, які є потенційними ворогами Сполучениш Штатів, будують глибокі бункери, однак у США з'явилися бомби, які зможуть уражати такі об'єкти, пише Telegraph.

Як зазначає видання, у березні фотограф Ян Реккіо зробив фотографії бомбардувальника Boeing B-1 ВПС США, що заправляється паливом із танкера Boeing KC-135 Stratotanker. Під носовою частиною фюзеляжу В-1 було щось незвичайне, зокрема велика бомба.

Авіаційний експерт Девід Ченчіотті був одним із перших, хто побачив фотографії Реккьо. Спочатку він подумав, що це може бути GBU-31, непримітна бомба із супутниковим наведенням масою 2000 фунтів.

Однак, за інформацією журналістів, це була не GBU-31, а абсолютно новий боєприпас під назвою GBU-72, який має потужності для знищення бункерів.

GBU-72 є особливою, адже завдяки високотехнологічному детонатору і надміцній оболонці, ця супутникова протибункерна бомба має високу проникаючу здатність і водночас невеликий розмір.

"Вона поєднує в собі найкращі якості наявних протибункерних бомб ВПС США: 4000-фунтової (1814 кг) GBU-28 і 27 000-фунтової (12 246 кг) GBU-57", — зазначають у Telegraph.

За інформацією видання, сотні американських військових літаків можуть нести GBU-72.

Під удар можуть потрапити викопані в Ірані підземні бункери для розміщення ракетних установок, винищувальних ескадрилій і критично важливих частин своєї ядерної програми, що зростає.

Північна Корея також закопала частини свого ядерного комплексу і також містить великі підземні бази для артилерії, ракет, винищувачів і навіть вертольотів, часто викопані в горах.

Підземні бази Китаю розміщують штаби, склади боєприпасів, ядерні боєголовки, склади постачання і повітряні, наземні та морські сили. Китай має тисячі підземних об'єктів і будує нові щороку.