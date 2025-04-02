Перелили кров іншої групи: в Одесі лікаря звинувачують у недбалому ставленні до пацієнта

В Одесі лікарю-анестезіологу регіонального центру кардіохірургії КНП «Одеська обласна клінічна лікарня» прокурори повідомили про підозру.

Лікаря звинувачують у тому, що він перелив пацієнтці несумісну донорську кров, що спричинило гостре пошкодження нирок.

Про це повідомили в обласній прокуратурі Одеської області.

67-річна пацієнтка з Херсонщини у квітні 2024 року була госпіталізована до Одеської обласної клінічної лікарні для проведення операції з протезування аортального клапана серця.

Після хірургічного втручання їй знадобилося переливання крові. Однак, за даними слідства, лікар-анестезіолог не здійснив біологічну пробу та перелив жінці замість першої позитивної групи – другу позитивну, несумісну з її кров’ю.

У результаті у жінки сталося гостре пошкодження нирок, їй знадобився гемодіаліз та інші невідкладні заходи для стабілізації стану.

Медику інкриміновано неналежне виконання своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 КК України).

Наразі вирішується питання про відсторонення лікаря від виконання обов’язків та обрання запобіжного заходу.