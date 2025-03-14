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У Львові 28-річна жінка потрапила до реанімації після аборту на 16-му тижні вагітності

У Львові 28-річну жінку госпіталізували з кровотечею після аборту, зробленому на 16-му тижні вагітності у приватній клініці.

У Львові 28-річна жінка потрапила до реанімації після аборту на 16-му тижні вагітності
Фото: neofertility.co.in

Під час операції пацієнтці пошкодили пряму кишку.

Про це повідомляють поліція та сайти Lviv.media і ZAXID.NET.

У поліції зазначили, що відкрили кримінальне провадження за фактом неналежного виконання медиками професійних обов’язків.

12 березня, на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від медиків однієї з львівських комунальних лікарень щодо пацієнтки, доставленої у медзаклад з гострою кровотечею.

28-річну жительку Запорізької області госпіталізували у лікарню після хірургічного втручання. Жінці на 16-му тижні вагітності проводили аборт у приватній клініці «Ніка і К».

Під час операції пацієнтці пошкодили пряму кишку, почалася масивна кровотеча, після чого жінку доправили у Львівську обласну лікарню. Медики обласної лікарні розповіли виданню, що в комунальному закладі пацієнтку екстрено прооперували, вивели кишківник назовні та встановили стому. Вона перебуває у важкому стані в реанімації.

У ЛОКЛ відмовилися від офіційних коментарів щодо інциденту. Журналісти також зателефонували у клініку «Ніка і К», однак там на дзвінки не відповідали.

За фактом неналежного виконання обов’язків лікарями приватної клініки слідчі відкрили кримінальне провадження ч 1. ст.140 ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до двох років.

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