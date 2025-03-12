Що робити, коли лікуючий лікар відмовляється подавати документи на статус інвалідності — розповідають у МОЗ

Рішення про направлення на оцінювання повсякденного функціонування ухвалює лікуючий лікар на основі медичної оцінки

Він не «дозволяє» чи «забороняє» отримати статус інвалідності, а визначає, чи є обґрунтовані показання для подання документів.

Про це LB.ua. розповіли у Міністерстві охорони здоров'я у відповідь на запит.

У відомстві кажуть, що л ікарі керуються постановою Кабінету Міністрів України № 1338 , в якій визначені чіткі критерії для направлення людини на оцінювання.

“Якщо лікар не видає направлення, то за медичними показаннями немає підстав для встановлення інвалідності або необхідне додаткове спостереження”, - говорять у МОЗ.

Однак якщо людина не погоджується з рішенням лікаря, вона може звернутися за консультацією до іншого фахівця або подати запит на повторний розгляд.

“Якщо дії лікаря є некоректними, людина також може звернутись зі скаргою на його дії до керівництва закладу охорони здоров'я чи на гарячу лінію МОЗ”, - додали у міністерстві.

Пацієнти розповіли LB.ua, що при оформленні інвалідності у них часто виникають проблеми з прийом документів: лікарі відмовляють їм. Інші казали, що на місцях подавати документи на оцінювання доводиться сімейним лікарям, хоча в законі йдеться про те, що сімейний лікар має це робити лише тоді, коли на території немає лікарів-спеціалістів або на деокупованій території.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року МСЕКи замінили експертними командами, які проводять експертизи та ухвалюють рішення про надання статусу інвалідності.

Більш детально про це, як змінилася система, читайте у нашому матеріалі.