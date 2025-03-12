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Пацієнт не знає, коли у нього оцінювання наявності інвалідності: у МОЗ пояснили, чому можуть не приходити сповіщення

Сповіщення про розгляд справи експертної команди, яка ухвалює рішення про статус інвалідності, здійснюється автоматично, якщо в системі вказані актуальні контактні дані – номер телефону та електронна пошта.

Пацієнт не знає, коли у нього оцінювання наявності інвалідності: у МОЗ пояснили, чому можуть не приходити сповіщення

Якщо пацієнт не отримав інформацію, лікуючий лікар також може допомогти.

Пояснили LB.ua. у Міністерстві охорони здоров'я у відповідь на запит.

Разом з тим можуть бути ситуації, коли людина:

  • не надала контактні дані (наприклад, у паперовій справі немає номера телефону або електронної пошти);
  • не відповіла на дзвінок або відхилила його;
  • не перевірила електронну пошту, якщо повідомлення було надіслано туди.

У МОЗ додали, що лікуючий лікар має доступ до системи, він може перевірити дату засідання або звернутися до адміністратора закладу.

Крім того, контакти адміністраторів експертних команд доступні на 2-й сторінці Дашборду на сайті МОЗ.

“Пацієнт або його лікар можуть перевірити інформацію та зв’язатися для уточнення деталей. Важливо, щоб під час подання документів були зазначені актуальні контакти, а люди перевіряли повідомлення та відповідали на дзвінки”, - додали в МОЗ.

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