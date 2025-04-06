Чому ми залипаємо на відео про прибирання і як це позначається на психічному здоров’ї. Психолог про тренд #CleanTok

Як це споглядання впливає на наш психологічний стан, корисне воно чи шкідливе? Про це LB.ua розповідає психолог, який працює в методі когнітивно-поведінкової терапії (КПТ), спеціаліст із питань залежностей Вадим Мельник.

Жанр відео CleanTok уже набрав понад 150 мільярдів переглядів на платформі. Спочатку це був просто метод реклами побутової хімії: блогери показували, як діє паста для чищення раковин, як видалити накип у посудомийних машинах або почистити килими. Спостерігати за тим, як люди прибирають, готують, будують чи навіть чистять каналізаційні стоки, подобається мільйонам людей. Популярні блогери роблять це в інстаграмі, тіктоці, ютубі чи фейсбуці. Хтось знімає короткі відео, хтось — докладні інструкції з власним досвідом.

«Я залипаю на відео, де стрижуть газони, підковують коней, прибирають помешкання і реставрують іржаві вироби, — пишуть у коментарях під відео тікток-блогерки про прибирання Alya Gryn. — Тепер ніяких новин, тільки собачки, котики, шотландські пухнасті корівки і відео, де люди прибирають».

Фото: IStockphoto

Біжимо від новин, у спогляданні дій інших шукаємо спокій

Спостерігаючи за тим, як хтось перетворює захаращений простір на чистий і гармонійний за 60 секунд, ми можемо відчути справжній спокій і контроль, пояснює психолог.

Ці відео дають миттєве відчуття виконаного обов'язку, і для цього нам буквально не потрібно ворушити пальцем або виконувати будь-яку важку роботу.

Елементи АСМР (Автономна сенсорна меридіональна реакція — приємне відчуття поколювання на шкірі голови або в інших частинах тіла у відповідь на певні зорові, слухові й (або) когнітивні стимули) можуть бути медитативними для деяких людей, тому що задоволення іноді може змусити мозок вивільнити певні нейрогормони.

Як пояснює Мельник, це не прямий зв’язок із тим, що людям подобається дивитись саме на працю. Людям подобається дивитися на якийсь динамічний процес. І це залежить від інтересів. У когось це буде відео про прибирання, у когось про будівництво або як миють дорожні знаки. «Багатьох надихає бачити чистий, доглянутий простір, мотивуючи прагнути такої самої чистоти й порядку у власному житті», — пояснює фахівець.

Користувачка тіктоку Анна каже, що вмикає відео, поки прибирає, і так шукає додаткові поради у прибиральників з відео. «Мені подобається встановлювати 30-хвилинний таймер для кожної кімнати», — зазначає вона.

У таких відео людям найбільше подобається бачити результати. «Дівчата кажуть: "у мене немає депресії", а потім годину дивляться в тіктоку відео, де люди прибирають…» — пишуть користувачі соцмережі X. Це дає швидкий дофамін — він розслабляє. Відповідно виникає бажання подивитися ще.

«У нашому мозку є система винагороди. Коли ми робимо щось приємне, то отримуємо від цього задоволення. Процес відбувається завдяки збудженню цієї системи. У цю частку секунди відбувається складний фізіологічний механізм. Дофамін — нейромедіатор, маленька молекула, яка вивільняється з одного нейрона, — потрапляє в синаптичний канал між іншим нейроном. У цьому каналі відбувається зчеплення — і людина отримує задоволення, тому що ця молекула відповідає за нього», — пояснює Мельник. Це не розлад психіки, а компульсивна поведінка.

Компульсивна поведінка чи спосіб зняти стрес?

Компульсивна поведінка знімає внутрішню напругу. Коли нам тривожно чи сумно, ми, наприклад, швидко вмикаємо інстаграм, ютуб чи тікток.

«У когось компульсивною поведінкою може бути прибирання», — додає Вадим. Але коли людина безперервно, годинами передивляється відео, це вже нездорово. Таке трапляється досить рідко. Зазвичай за такою поведінкою стоїть якась нереалізована потреба. Тобто коли сумно, ми переглядаємо відео, але не розв'язуємо проблему, чому ж сумно. Тривожно — йдемо прибирати, але не вирішуємо проблему, чому тривожно.

Це механізм захисту, спосіб розслабитися, але він поверховий. Він не прибирає внутрішній конфлікт. І якщо людина відкладає всі важливі справи й обирає соцмережі, тоді потрібно розбиратися, чи все окей з пріоритетами, з мотивацією та увагою.

Розслабляє лише умовний CleanTok?

Ні. Наприклад, блогери розповідають якусь історію і одночасно роблять макіяж. Спочатку нас зацікавлюють аудіально (історією, яку розповідають), підключаючи візуальний контакт (спостерігаємо за процесом макіажу).

«Нам стає цікавіше дивитися відео, це покращує сприйняття інформації. Ми занурюємося в інформацію різними аналізаторами: очі й вуха», — каже Мельник.

Тренд #CleanTok став популярним не лише завдяки заспокійливому ефекту від перегляду відео про прибирання, але й через здатність таких відео допомагати відволіктися від стресу й тривожних думок: «Цей феномен можна вважати частиною загального пошуку внутрішнього спокою в еру постійних інформаційних перевантажень і стресів. І така поведінка є унормованою, адже в кожного тепер є смартфон і ми так чи інакше будемо поринати в соцмережі з їхніми трендами», — додає психолог.