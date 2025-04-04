У Каліфорнії смертельно хворий чоловік запросив пресу на своє самогубство

Вейн має невиліковну серцеву недостатність, рак передміхурової залози, печінкову недостатність і сепсис, що викликає у нього серйозний біль у хребті.

Про це повідомляє ВВС.

У Каліфорнії людині дозволено піти з життя добровільно у разі наявності невиліковних захворювань.

«Я готовий. Я ухвалив рішення кілька тижнів тому, з того часу у мене не було жодного страху", - сказав чоловік у свій останній день життя. Чоловік каже, що не міг витримувати біль і не хотів помирати повільно, харчуючись через зонд. За словами лікарів, чоловіку залишилося жити менше ніж 6 місяців. Прохання Вейна померти було схвалено двома лікарями,

78-річна дружина Стелла підтримала його рішення. "Я знаю його понад 50 років. Він дуже незалежна людина. Він завжди знав, що хоче робити. Якщо це його вибір, я точно погоджуюся, і я бачила, як він страждає від хвороби. Я не хочу цього для нього".

Чоловік прийняв смертельну дозу ліків у присутності дружини, дітей, лікаря та журналіста у себе вдома.

Лікар Донні Мур, який брав участь у десятках добровільних смертей, каже, що Вейн прийняв ліки, дозування яких у сотні разів вище, ніж використовуються у звичайній медичній допомозі. Після цього Вейн сказав родині “до побачення”, і заснув, уві сні він перестав дихати. За словами лікаря, смерть зазвичай настає між 30 хвилинами та двома годинами після прийому ліків, але одного разу це зайняло 17 годин.

Вейн запросив журналістів на своє самогубство для того, щоб смертельно хворі дорослі у Великій Британії мали таке ж право на добровільну смерть, де можуть також ухвалити таку норму.

Однак не всі погоджуються з етичністю дозволу на смерть. Фахівець з паліативної допомоги доктор Вінсент Нгуєн стверджує, що закони про допомогу при смерті в штаті США призводять до «мовчазного примусу», за допомогою якого вразливі люди вважають, що їхній єдиний вихід — померти. «Замість того, щоб знищувати життя людей, давайте розробимо програми, щоб піклуватися про людей», — сказав він. Він каже, що закон означає, що лікарі перетворилися з цілителів на вбивць, а система охорони здоров’я нібито натякає людям: «вам краще померти, тому що ви дорогі, а ваша смерть обходиться нам дешевше».

Критики кажуть, що як тільки евтаназія легалізована, з часом гарантії навколо неї розмиваються. Наприклад, у Каліфорнії спочатку існував обов’язковий 15-денний період, який мав пройти після звернення пацієнта та його добровільною смертю. Потім цей період було скорочено до 48 годин, оскільки багато пацієнтів помирали за цей час.