Сезонна весняна алергія: експерти пояснили, як зменшити вплив пилку дерев

Сезон алергії може бути неприємним для багатьох людей коли пилок дерев, трав та інших рослин викликає нежить, свербіж в очах, кашель і чхання.

Місце, де ви живете та ваш спосіб життя можуть мати велике значення, коли йдеться про тяжкість алергії.

Експерти кажуть, що зміна клімату призводить до довших та більш інтенсивних сезонів алергії, але лікування сезонної алергії стало більш ефективним за останнє десятиліття, пише Associated Press.

Ось кілька порад від експертів, які допоможуть зменшити симптоми алергії, щоб ви могли насолоджуватися прогулянками на природі.

Який пилок викликає алергію?

Зі зміною клімату зима стає м’якшою, а вегетаційний період довшим, що означає, що пилок має більше можливостей залишатися в повітрі, що призводить до довших і гостріших сезонів алергії.

Існує три основних типи пилку. Ранньою весною головним винуватцем алергій є пилок дерев. Після цього запилюються трави, а в кінці літа і на початку осені - бур'яни.

Деякі з найпоширеніших дерев пилки, яких викликають алергію, це:

береза;

кедр;

клен;

в’яз;

дуб;

волоський горіх.

Обмежте вплив пилку

Найкращий і перший крок до контролю над алергією – уникати контакту з алергенами. Тримайте вікна в машині та вдома зачиненими, навіть коли надворі тепло. Якщо ви виходите на вулицю, носіть одяг з довгими рукавами, щоб пилок не потрапив на шкіру, каже доктор Джеймс Бейкер, алерголог з Мічиганського університету. Це також забезпечує певний захист від сонця.

Повернувшись додому, змінюйте одяг і щодня приймайте душ. За словами експертів, також корисно промивати очі та ніс фізіологічним розчином, щоб видалити пилок. І ті самі маски, які допомогли нам подолати пандемію, можуть захистити від алергії, хоча вони не допоможуть від свербежу та сліз в очах.

Як зняти симптоми алергії

Назальні спреї, що продаються без рецепта, є одними з найефективніших засобів лікування сезонної алергії, вважають експерти. Але переважна більшість пацієнтів використовує їх неправильно, подразнюючи ніс, сказала доктор Кетлін Мейс, алерголог з Університету Огаста в Джорджії. Вона запропонувала нахилити насадку, а не вставляти її прямо в ніс.

Таблетки від алергії, які продаються без рецепта, корисні, але можуть бути не настільки ефективними, оскільки їх приймають всередину, кажуть експерти.

Експерти також додають, що якщо симптоми алергії впливають на якість вашого життя, наприклад, спричиняють втрату сну або відсутність концентрації на роботі чи в школі, треба звертатися до алерголога.