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“НСЗУ — це про пацієнта”: Гусак розповіла, чиї інтереси передусім відстоює відомство

Національна служба здоров'я передусім орієнтується на пацієнта та його інтереси.

Однак коли пацієнт порушує права лікаря, НСЗУ стане на бік останнього.

Про це заявила голова НСЗУ Наталія Гусак в інтерв'ю для проєкту «Боляче», який LB.ua запускає разом з благодійним фондом «Здорові рішення».

“Останнім часом кажуть, що в нас багато про пацієнта, і дуже мало про лікарів. Насправді так воно й здизайновано. НСЗУ з першого дня - це про пацієнта”, - заявила Наталія Гусак.

Разом з тим, вона наголосила, що пацієнт також повинен ставитися до лікаря з повагою і не порушувати його права.

“Жодного разу НСЗУ не вийшла в комунікаціях, що сімейний лікар вам зобов'язаний. У нас навпаки багато комунікації щодо робочого часу сімейного лікаря, його особистого телефону, що сімейний лікар не зобов'язаний виписувати будь-які направлення, які ви собі захотіли, є чарівні слова “тільки за призначенням лікаря”, - додала Гусак.

Голова НСЗУ зазначила, що в Україні понад 20 млн людей щорічно отримують послуги у медзакладах, які уклали договори з відомством. Декларації з сімейними лікарями мають ще більше людей. Також у системі працює кілька сотень тисяч лікарів.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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