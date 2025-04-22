“НСЗУ — це про пацієнта”: Гусак розповіла, чиї інтереси передусім відстоює відомство

Однак коли пацієнт порушує права лікаря, НСЗУ стане на бік останнього.

Про це заявила голова НСЗУ Наталія Гусак в інтерв'ю для проєкту «Боляче», який LB.ua запускає разом з благодійним фондом «Здорові рішення».

“Останнім часом кажуть, що в нас багато про пацієнта, і дуже мало про лікарів. Насправді так воно й здизайновано. НСЗУ з першого дня - це про пацієнта”, - заявила Наталія Гусак.

Разом з тим, вона наголосила, що пацієнт також повинен ставитися до лікаря з повагою і не порушувати його права.

“Жодного разу НСЗУ не вийшла в комунікаціях, що сімейний лікар вам зобов'язаний. У нас навпаки багато комунікації щодо робочого часу сімейного лікаря, його особистого телефону, що сімейний лікар не зобов'язаний виписувати будь-які направлення, які ви собі захотіли, є чарівні слова “тільки за призначенням лікаря”, - додала Гусак.

Голова НСЗУ зазначила, що в Україні понад 20 млн людей щорічно отримують послуги у медзакладах, які уклали договори з відомством. Декларації з сімейними лікарями мають ще більше людей. Також у системі працює кілька сотень тисяч лікарів.