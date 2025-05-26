Вчені дослідили, що у чоловіків і жінок рак шкіри вражає різні ділянки тіла

У чоловіків та жінок рак шкіри виникає на різних ділянках тіла.

У чоловіків — захворювання частіше виникає на тулубі, а у жінок — на нижніх кінцівках.

Дослідження показало, що ділянки тіла, які найчастіше вражає рак шкіри, різняться у чоловіків і жінок, повідомляє The Guardian.

Згідно з аналізом Cancer Research UK (CRUK), 4 з 10 меланом у чоловіків виявляються на тулубі, зокрема на спині, грудях та животі.

Понад третину – 35% – меланом у жінок виявляються на нижніх кінцівках, від стегон до стоп. Вважається, що ці відмінності зумовлені різницею в поведінці: чоловіки частіше перебувають на сонці без сорочки, тоді як жінки можуть носити шорти або спідниці, коли погода стає теплішою.

Дослідження показало, що 87% випадків меланоми у Великій Британії щороку, спричинені надмірним впливом ультрафіолетового випромінювання. Минулого року рівень захворюваності на меланому шкіри досяг рекордно високого рівня у Великій Британії, при цьому кількість нових діагнозів зросла на чверть.

Серед людей старше 80 років спостерігалося зростання на 57%, а серед людей віком від 25 до 49 років – на 7%.

Фіона Осгун, керівник відділу медичної інформації в CRUK, каже: «З потеплішанням дуже важливо доглядати за собою на сонці. Сонячні опіки лише раз на пару років можуть потроїти ризик розвитку меланоми шкіри».

Експерти наголошують, що варто остерігатися не лише спекотних сонячних днів – ультрафіолетові промені можуть бути достатньо сильними, щоб пошкодити шкіру з середини березня до середини жовтня.

Медики радять:

перебувати в тіні з 11:00 до 15:00, коли сонце найсильніше;

носити одяг, який допомагає прикрити шкіру, капелюх і сонцезахисні окуляри;

використовувати сонцезахисний крем із SPF щонайменше 30;

регулярно перевіряти родимки.

Нагадаємо, у травні відзначається місць обізнаності про меланому. Раніше ми писали про те, чому важливо переглянути власну мапу шкіри просто зараз, як правильно провести самоогляд і коли не варто зволікати зі зверненням до лікаря.