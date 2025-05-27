У Львові лікарка, яку звинувачують у смерті 5-річного хлопчика після лікування зубів, мобілізувалася у ЗСУ

Львівська анестезіологиня Ірина Пода, підозрювана у смерті 5-річного Велеса Пашника під час лікування зубів, мобілізувалася на військову службу.

Її адвокати наполягають на зупинці провадження проти неї.

Про це повідомляє ZAXID.NET

Батько померлого хлопчика вважає, що таким чином лікарка хоче уникнути кримінальної відповідальності.

За інформацією Віктора Пашника, Ірина Пода мобілізувалася через рекрутинговий центр.

Відповідно до закону, мобілізація на військову службу є підставою для зупинки провадження у справі. Поки лікарка перебуватиме на службі, термін давності спливатиме.

Нагадаємо, 13 січня 2024 року Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення молочних зубів під загальною анестезією. 17 грудня 2023 року за цим фактом було розпочато кримінальне провадження.