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Кабмін надасть одноразову допомогу молодим медикам, які працюватимуть у сільських регіонах та зонах бойових дій

Молоді лікарі отримають виплату в розмірі 200 тисяч гривень. Така ініціатива має на меті, зокрема, сприяти розв'язанню проблеми кадрового дефіциту в медичних установах на місцях.

Кабмін надасть одноразову допомогу молодим медикам, які працюватимуть у сільських регіонах та зонах бойових дій
Фото: pixabay

Уряд запровадив одноразову допомогу для молодих медиків, які працюватимуть у сільських регіонах та зонах бойових дій. 

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

Зокрема, ухвалено постанову про надання одноразової фінансової допомоги випускникам медичних вищих навчальних закладів, які після завершення навчання вирішили працювати в медичних установах сільської місцевості або на території активних бойових дій. Згідно з рішенням, молоді лікарі отримають виплату в розмірі 200 тисяч гривень. 

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Денис Шмигаль наголосив, що така ініціатива має на меті не лише підтримати молодих спеціалістів, а й сприяти розв'язуванню проблеми кадрового дефіциту в медичних установах на місцях. 

“Поряд з безпекою та обороною інвестиції в людський капітал – це наскрізна політика уряду та держави”, – підкреслив прем'єр-міністр.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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