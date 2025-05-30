Кабмін надасть одноразову допомогу молодим медикам, які працюватимуть у сільських регіонах та зонах бойових дій

Молоді лікарі отримають виплату в розмірі 200 тисяч гривень. Така ініціатива має на меті, зокрема, сприяти розв'язанню проблеми кадрового дефіциту в медичних установах на місцях.

Уряд запровадив одноразову допомогу для молодих медиків, які працюватимуть у сільських регіонах та зонах бойових дій.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

Зокрема, ухвалено постанову про надання одноразової фінансової допомоги випускникам медичних вищих навчальних закладів, які після завершення навчання вирішили працювати в медичних установах сільської місцевості або на території активних бойових дій. Згідно з рішенням, молоді лікарі отримають виплату в розмірі 200 тисяч гривень.

Денис Шмигаль наголосив, що така ініціатива має на меті не лише підтримати молодих спеціалістів, а й сприяти розв'язуванню проблеми кадрового дефіциту в медичних установах на місцях.

“Поряд з безпекою та обороною інвестиції в людський капітал – це наскрізна політика уряду та держави”, – підкреслив прем'єр-міністр.