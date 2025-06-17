На два фронти: як найбільший міжнародний платник податків в Росії процвітає в Україні

Заробляють на українцях – платять росіянам. На четвертий рік повномасштабної війни, Philip Morris International не лише не пішла з російського ринку попри обіцянки, а й продовжує поповнювати бюджет РФ мільярдами доларів податків. Водночас компанія процвітає в Україні — за підтримки посадовців та нардепів. Хто допомагає тютюновому гіганту працювати «на два фронти» та що змінить реєстр лобістів?

Фото: EPA/UPG Nютюновий гігант Philip Morris в 2023 році заробив в Росії майже 7 млрд доларів

Слова, які не стали діями

На початку повномасштабного вторгнення Philip Morris International повідомила про свої наміри вийти з російського ринку, але потім знайшла причину продовжувати роботу в РФ, заявивши, що не може продати свій російський бізнес.

Пізніше НАЗК вносило Philip Morris International та Japan Tobacco International до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанії продовжують вести бізнес в на території країни-агресорки та підтримувати її економіку сплатою значних податків до бюджету.

Як присутність компанії в РФ живить бюджет

Philip Morris International залишається найбільшим платником податків у Росії серед транснаціональних компаній. Тільки у 2022 році вона наповнила військовий бюджет Росії на 4,8 млрд доларів. У 2023 році лише суми податку на прибуток до бюджету Росії склав 220 мільйонів доларів, ставши найбільшим іноземним платником податків країни-агресорки.

На початок 2025 року понад 2 220 компаній продовжують працювати в Росії. Серед них тютюнові компанії Philip Morris та Japan Tobacco International. Лише 467 компаній завершили вихід із РФ з моменту повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. У 2021 році вони згенерували $105 млрд доходу (32,8% усієї виручки іноземних компаній) і сплатили податків на суму близько $6 млрд (23,3% усіх податків, сплачених іноземними компаніями до початку вторгнення).

Як ідуть справи тютюнового гіганта в Україні

Однак і в Україні, яка четвертий рік поспіль потерпає від агресора, компанія не втрачає позицій, працюючи, так би мовити, на два фронти. Philip Morris у 2024 році завершила будівництво власної фабрики на Львівщині, інвестувавши у неї 30 мільйонів доларів.

Там же побудували укриття для працівників та мешканців на території своєї фабрики у Львівській області. Туди вклали близько 60 млн доларів. Будівництво розпочалося восени 2024 року, одразу після запуску фабрики.

Хто з влади підтримує діяльність тютюнових компаній

Розширення тютюнової компанії в Україні активно підтримують українські посадовці та депутати. Зокрема, участь у відкритті збудованого укриття взяла членкиня наглядової ради Державної установи “Офіс із залучення та підтримки інвестицій” (ДУ “Юкрейнінвест”), народна депутатка Галина Янченко.

Державна установа “Юкрейнінвест” сприяє залученню інвестицій в Україну. Цим механізмом одними із перших вирішили скористатися тютюнові компанії. “Юкрейнінвест” повідомила про сприяння компанії Philip Morris International у розвитку виробництва та продажу українцям своєї тютюнової продукції. Після подання заяв до Кабінету Міністрів України та РНБО згадки про співпрацю з PMI на сайті держустанови зникли.

Сама нардепка Галина Янченко охоче бере участь у бізнес зустрічах, організованих Американською торговельною палатою в Україні за участі представників інших депутатів, урядовців, Посольств США та Японії та асоціації “Укртютюн” щодо проблеми нелегальної торгівлі твердими підакцизними товарами та у міжнародних конференціях, організованих, зокрема, Philip Morris Італія, виступала у якості спікера на заході Світової організації торгівлі, на якому презентували звіт компанії Philip Morris International про нелегальну торгівлю.

Однак не лише Янченко може діяти в інтересах тютюнників. Нещодавно громадськість оголосила народних депутатів-лауреатів антипремії “Золота коса – 2024”. Щороку антипремією “нагороджують” парламентарів, які просувають комерційні інтереси тютюнової індустрії, тобто займаються лобіюванням. “Золотою косою – 2024” відзначили Мар’яна Заблоцького, Олексія Устенка та Данила Гетманцева.

Як змінить становище реєстр лобістів

Незважаючи на декларативні заяви про вихід з російського ринку, суми, сплачені транснаціональними компаніями до російського бюджету, окремі народні депутати продовжують підтримувати діяльність тютюнових компаній на території України, що на мій погляд, шкодить інтересам України. Однак є сподівання, що незабаром ситуація зазнає змін.

Нині НАЗК продовжує створення одного з ключових інструментів впровадження закону “Про лобіювання” – Реєстру прозорості. Саме в ньому будуть відображені усі, хто просувають інтереси тютюнової (і не тільки) індустрії, їхні договори та дії, спрямовані на лобіювання комерційних та приватних інтересів. Це посилить можливість запобігати корупції, регулюючи діяльність лобістських компаній та осіб, що просувають інтереси тютюнових компаній. Цей реєстр має бути готовий у серпні.