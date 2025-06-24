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Росіяни зруйнували клініку у Білій Церкві

Будівля клініки зруйнована вщент. 

Росіяни зруйнували клініку у Білій Церкві
Росіяни зруйнували клініку у Білій Церкві
Фото: ЦСМ

Клініка ЦСМ у Білій Церкві Київської області повідомила про руйнування внаслідок російського обстрілу минулої ночі. 

“Будівля зруйнована вщент. Втрачено не просто стіни — втрачено простір, де люди отримували шанс на життя”, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу були повністю знищені:

  • Фізіотерапевтичне відділення
  • Реабілітаційне відділення
  • Стаціонар

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В клініці наголосили, що у медзакладі реабілітувались діти з важкими діагнозами, відновлювались пацієнти після інсульту, лікувались паліативні хворі та проходили реабілітацію військові після поранень і полону.
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