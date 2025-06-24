Росіяни зруйнували клініку у Білій Церкві

Клініка ЦСМ у Білій Церкві Київської області повідомила про руйнування внаслідок російського обстрілу минулої ночі.

“Будівля зруйнована вщент. Втрачено не просто стіни — втрачено простір, де люди отримували шанс на життя”, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу були повністю знищені:

Фізіотерапевтичне відділення

Реабілітаційне відділення

Стаціонар

В клініці наголосили, що у медзакладі реабілітувались діти з важкими діагнозами, відновлювались пацієнти після інсульту, лікувались паліативні хворі та проходили реабілітацію військові після поранень і полону.