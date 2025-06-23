Трамп заявив, що відкритий до зміни режиму в Ірані

“Неполіткоректно використовувати термін «Зміна режиму, але якщо нинішній іранський режим не здатний ЗРОБИТИ ІРАН ЗНОВУ ВЕЛИКИМ, чому б не змінити режим??? MIGA!!!” – написав Трамп у соціальних мережах.

Президент США Дональд Трамп натякнув на можливість зміни режиму в Ірані, поставивши під сумнів майбутнє керівної теократії країни, повідомляють Euronews.

Заява Трампа в соціальних мережах на адресу режиму в Ірані пролунала після того, як він наказав здійснити атаку на три ядерні об'єкти країни.

“Неполіткоректно використовувати термін «Зміна режиму», але якщо нинішній іранський режим не здатний ЗРОБИТИ ІРАН ЗНОВУ ВЕЛИКИМ, чому б не змінити режим??? MIGA!!!” – написав Трамп у соціальних мережах.

Його коментарі суперечать передньому заклику до Ірану до переговорів та деескалації ізраїльсько-іранського конфлікту. Слова Трампа також ознаменували певний розворот проти вчорашньої пресконференції міністра оборони Піта Гегсета, на якій детально описано повітряне бомбардування. “Ця місія не була і не була пов'язана зі зміною режиму”, – сказав Гегсет.

Виступаючи в ефірі Fox News у неділю, державний секретар США Марко Рубіо попередив, що будь-які заходи помсти проти США або поспішні спроби створити ядерну зброю “поставлять під загрозу іранський режим”.

Рубіо пояснив, що адміністрація США чітко дала зрозуміти, що хоче, щоб Іран зупинив будь-яку розробку ядерної зброї.

Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання для обговорення ударів Сполучених Штатів по ядерних об’єктах Ірану. За даними Reuters, у проєкті резолюції засуджуються атаки на іранські ядерні об’єкти, однак без згадування конкретних держав.