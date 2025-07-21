У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
ГоловнаЕкономікаДержава

Свириденко: Україна і Франція підписали декларації про підтримку критичної інфраструктури і оборону

Зокрема, йдеться про створення нового фонду на 200 млн євро для підтримки критичної інфраструктури та економіки з 2026 року.

Свириденко: Україна і Франція підписали декларації про підтримку критичної інфраструктури і оборону
Жан-Ноель Барро, Андрій Сибіга і Юлія Свириденко
Фото: Telegram/Юлія Свириденко

Україна і Франція підписали декларації про підтримку критичної інфраструктури і підготовку міжурядової угоди щодо стратегічних проєктів.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро.

«Французькі колеги побачили, як живе Київ після нічних атак. І це дуже добре посилює розмову про дрони, ППО та винищувачі. Вони потрібні прямо зараз. Тож одна з тем — збільшення військової допомоги та перехід до спільного виробництва в Україні», - зазначила Свириденко.

Декларації від імені України підписав міністр економіки Олексій Соболєв.

Перший документ передбачає створення нового фонду на 200 млн євро для підтримки критичної інфраструктури та економіки з 2026 року. «Минулого року попит на першу програму втричі перевищив її бюджет — заявки на 750 млн при наявних 200. Це добрий сигнал: український і французький бізнес бачать спільні проєкти», - додала прем’єр-міністерка.

Другий документ — підготовку міжурядової угоди щодо стратегічних проєктів: оборона, енергетика, цифровізація, критичні мінерали. Ідеться не лише про інвестиції, а й про кооперацію, технології і доступ до європейських ринків.

«Окремо — розмова про фінансування дронової програми у 2025 році. Шукаємо варіанти як прискорити закупівлі та активізувати інші джерела фінансування. І ще один важливий аспект — санкції. Французька сторона поділилася міркуваннями щодо можливих підходів до формування нових пакетів. Зокрема, щодо більш гнучкого формату, прив’язаного до конкретних цілей і часових орієнтирів», - повідомила Свириденко.

  • 21 липня міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прибув до Києва для участі у нараді послів.
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies