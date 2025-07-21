Свириденко: Україна і Франція підписали декларації про підтримку критичної інфраструктури і оборону

Зокрема, йдеться про створення нового фонду на 200 млн євро для підтримки критичної інфраструктури та економіки з 2026 року.

Україна і Франція підписали декларації про підтримку критичної інфраструктури і підготовку міжурядової угоди щодо стратегічних проєктів.

Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро.

«Французькі колеги побачили, як живе Київ після нічних атак. І це дуже добре посилює розмову про дрони, ППО та винищувачі. Вони потрібні прямо зараз. Тож одна з тем — збільшення військової допомоги та перехід до спільного виробництва в Україні», - зазначила Свириденко.

Декларації від імені України підписав міністр економіки Олексій Соболєв.

Перший документ передбачає створення нового фонду на 200 млн євро для підтримки критичної інфраструктури та економіки з 2026 року. «Минулого року попит на першу програму втричі перевищив її бюджет — заявки на 750 млн при наявних 200. Це добрий сигнал: український і французький бізнес бачать спільні проєкти», - додала прем’єр-міністерка.

Другий документ — підготовку міжурядової угоди щодо стратегічних проєктів: оборона, енергетика, цифровізація, критичні мінерали. Ідеться не лише про інвестиції, а й про кооперацію, технології і доступ до європейських ринків.

«Окремо — розмова про фінансування дронової програми у 2025 році. Шукаємо варіанти як прискорити закупівлі та активізувати інші джерела фінансування. І ще один важливий аспект — санкції. Французька сторона поділилася міркуваннями щодо можливих підходів до формування нових пакетів. Зокрема, щодо більш гнучкого формату, прив’язаного до конкретних цілей і часових орієнтирів», - повідомила Свириденко.