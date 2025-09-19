Марченко: рішення про збільшення грошового забезпечення окремим категоріям військових ухвалюватиме президент

Міністр вважає, що ресурсу для це в бюджеті заклали достатньо.

Уряд передбачив на наступний рік достатній ресурс для сектору безпеки і оборони, вважає міністр фінансів Сергій Марченко. Хоча запити цього сектору неспівмірні з потребами.

Рішення про підвищення грошового забезпечення окремим категоріям військових залежатимуть від президента. Саме він ухвалює рішення про пріоритетність спрямування доплат на сектори і ділянки, що потребують підтримки, пояснив Марченко під час години запитань до уряду в Верховній Раді (трансляцію веде канал Рада).

"Ресурс у державному бюджеті закладений достатньо, щоб максимально оперативно спрямовувати ресурси для тих категорій військовослужбовців, які мають найбільшу потребу і перебувають в найбільш вразливій ситуації", – сказав він.

Видатки на грошове забезпечення складають домінуючу частину витрат на безпеку і оборону, додав міністр.

Сума забезпечення військовослужбовців залежить від сектору несення ним служби. Також вона залежить від звання, посади, інтенсивності та умов військової служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання військовослужбовця. Є як основна частина забезпечення, так і додаткові.

