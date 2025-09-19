У Раді почали розгляд бюджету на 2026-ий рік: рекордні видатки, пріоритет – оборона

Верховна Рада почала розгляд бюджету на наступний рік. Загалом на представлення законопроєкту відвели 90 хвилин.

Представляє документ міністр фінансів Сергій Марченко. Про це стало відомо з трансляції засідання.

Проєкт бюджету сформовано на основі сценарію, що війна триватиме. Саме на сектор безпеки і оборони відвели найбільше коштів.

Передбачено зростання ВВП на 2,4 %, індекс споживчих цін – 9,9 %. Мінімальна зарплата зросте з 8000 до 8647 грн. Середню зарплату прогнозують на рівні 30 000 грн. Експорт товарів виросте на 5,9%, імпорт зросте також.

"Доходи державного бюджету складуть 2 трлн 826,5 млрд грн і зростуть порівняно з 2025 на 446,8 млрд грн або 18,8 %", – сказав міністр.

Серед складових доходів найбільший приріст – за рахунок ПДФО і військового збору.

Фото: скриншот

Видатки передбачаються в рекордному обсязі – 4,8 трлн гривень. Вони зростуть на 415 млрд гривень порівняно з 2025-им.

Дефіцит бюджету – 1,9 трлн гривень. Його фінансуватимуть за рахунок зовнішніх і внутрішніх запозичень. Потреба в зовнішній підтримці – понад 2 млн гривень.

Оборона

На оборону передбачили 2,8 трлн видатків, зокрема – на зброю і техніку – 722 млрд гривень, 1,266 трлн грн – зарплати військових, 200 млрд грн – резерв. Загалом видатки зростуть на 168,6 млрд грн.

Освіта

Пріоритетом буде і сектор освіти. Педагогам хочуть підвищити зарплати на 50%: в січні – на 30%, у вересні – на 20%. Для цього закладено 44 млрд грн.

Крім того:

14 млрд грн – на шкільне харчування (з вересня — по всій країні)

15 млрд грн – на укриття, автобуси, харчоблоки

подвійне збільшення академічних стипендій.

Здоров'я





В охороні здоров'я передбачили програму чекапів людей від 40 років. Додаткову підтримку дадуть лікарям первинної і екстреної допомоги. Загалом на галузь охорони здоров'я передбачили 258 млрд.

З них:

4 млрд грн – на закупівлю ліків

18,6 млрд грн – на інвестиційні проєкти у медичній сфері (+7,8 млрд грн).

ВПО

На підтримку ВПО передбачено 72 млрд грн, з яких 14 млрд грн підуть на компенсацію житла.

Ветеранська політика

Видатки зростуть до 19 млрд грн (+6,3 млрд грн). Вони покриють компенсації за житло, програми соціального супроводу, а також будівництво Національного військово-меморіального кладовища.

Аграрний сектор

Аграрії отримають 13 млрд грн (+3,5 млрд грн до 2025 року).

Публічні інвестиції

Фінансування зросте з 33,5 млрд грн до 45,9 млрд грн (+37%). Основні напрями: транспорт, медицина, освіта та наука.

Житлова та регіональна політика

На житлові програми виділено 45 млрд грн. Видатки місцевих бюджетів зростуть на 162 млрд грн, при цьому уряд гарантує покриття потреб трансфертами.

Марченко підкреслив, що попри головний пріоритет – оборону, уряд приділив особливу увагу освіті, охороні здоров’я, соціальним виплатам і підтримці сімей із дітьми.

"Це бюджет воюючої країни, який водночас створює основу для розвитку і підтримки громадян. Ми розраховуємо на подальшу міжнародну допомогу та ефективне використання ресурсів", – наголосив міністр.

Представлення бюджету не потребує голосування нардепів. Надалі депутати будуть подавати правки до проєкту до 1 жовтня, а потім голосуватимуть в першому читанні.







