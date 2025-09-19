Епіцентр відкриває новий торгово-розважальний центр в Обухові

Перший торговий об’єкт мережі Епіцентр в Обухові Київської області відкриється вже 20 вересня на вулиці Київській, 27.

Загальна площа триповерхового ТРЦ складатиме понад 26 000 кв. м, що дозволить компанії представити всі інноваційні торгові концепти формату shop in shop, які розвиває мережа Епіцентр. Зокрема, тут відкриється просторий продуктовий Food Market площею 1800 кв. м із власним фудкортом, де покупці зможуть не лише придбати всі необхідні продукти, але й поласувати готовими стравами різних кухонь світу.

Окрім продуктового магазину, на першому поверсі ТРЦ працюватимуть Центр Техніки ЦЕ ТЕ, AutoMall, Аптека 100+, флора-центр Букет та вже звичні для мережі відділи з широким асортиментом товарів для будівництва, ремонту та оздоблення осель. На другому поверсі розмістяться Галереї ДЕКО, Центр Меблів, Кераміка Центр, Садовий Центр, товари для відпочинку All4Rest, Студія світла, дитячий магазин ЕПіК, спортивний супермаркет Intersport, зоомагазин Lapki та інші торгові формати.

Пізніше в ТРЦ планується відкриття сімейного центру розваг Epiland. Він стане вже третім об’єктом для мережі в столичному регіоні після дитячих парків, запущених у Києві (в ТРЦ Епіцентр на Полярній) та Чабанах (Одеське шосе, 9).

Загальний асортимент товарів у ТРЦ налічуватиме майже 90 000 артикулів. Крім цього, на території нового Епіцентру працюватимуть зручні для покупців сервіси: Ключмайстер, форматно-розкрійна дільниця, відділення банку та мережа Мультисервіс, яка надаватиме послуги з хімчистки та ремонту одягу і взуття. В межах нового ТРЦ також діятиме Drive in Arena площею 1500 кв.м Drive in, куди можна буде заїхати на авто, обрати потрібні товари та одразу ж завантажити їх у машину.

Для зручності автомобілістів у ТРЦ працюватиме парковка на 220 машиномісць з локаціями для підзарядки електрокарів від мережі Е1. В тому числі буде й підземний паркінг, який під час повітряних тривог зможе слугувати укриттям для понад 2000 осіб.

“Відкриття нового ТРЦ Епіцентр у місті Обухів має велике соціальне значення для громади. Запуск об’єкта забезпечить створення близько 300 нових робочих місць, що сприятиме розвитку економіки міста та підтримці місцевих мешканців. Покупці отримають доступ до сучасної торгової інфраструктури та зручних покупок всіх можливих груп товарів під одним дахом. А місцевий бюджет завдяки роботі нового ТРЦ зможе розраховувати на додаткові надходження десятків мільйонів гривень податків щорічно”, - зазначив генеральний директор компанії “Епіцентр К” Петро Михайлишин.

Новий ТРЦ стане 72-м діючим торговим об’єктом мережі Епіцентр в Україні та 16-м у Київській області. Нагадаємо, внаслідок повномасштабного вторгнення були повністю знищені вісім торгових центрів Епіцентр. Попри суттєві втрати ритейлер не лише продовжує інвестувати в економіку, але й спрямовує значну частину своїх ресурсів на підтримку країни. З початку повномасштабного вторгнення російських військ група компаній Епіцентр виділила на допомогу Україні понад 8 млрд грн.