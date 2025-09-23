АРМА шукає управителя арештованого заводу "Бетонбуд" у Львові

Пропозиції від потенційних управителів приймаються до 15:00 3 жовтня 2025 року.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало ринкові консультації щодо пошуку управителя арештованим заводом ТОВ «Бетонбуд» – одним з провідних виробників будівельних матеріалів у Львові.

Як зазначили у пресслужбі відомства, актив складається із 100% корпоративних прав, 3 об’єктів нерухомого майна, 30 транспортних засобів, 2 бетонних вузлів.

ТОВ "Бетонбуд" оснащене сучасним обладнанням для виробництва бетону та інших будівельних сумішей, має ангар для зберігання сипучих матеріалів, офісні та складські приміщення з під’їзною залізничною колією та естакадою з бетонним майданчиком площею 4 738,6 кв. м. Серед транспортних засобів – бетоновози, бетононасоси, навантажувачі.

У АРМА кажуть, що комплекс є комерційно привабливим для ведення виробничої діяльності, оскільки займає значні позиції на ринку будівельних матеріалів у Львівській області.

Завод ТОВ "Бетонбуд" належав бізнесовим партнерам фігурантів кримінального провадження про державну зраду на користь країни-агресора. Його передали в управління АРМА за рішенням Личаківського районного суду Львова.

Пропозиції від потенційних управителів приймаються до 15:00 3 жовтня 2025 року. Після успішного завершення ринкових консультацій АРМА оголосить на Prozorro відкриті торги з відбору управителя.