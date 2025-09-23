АРМА шукає управителя арештованого заводу "Бетонбуд" у Львові

Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
ГоловнаЕкономікаДержава

АРМА шукає управителя арештованого заводу "Бетонбуд" у Львові

Пропозиції від потенційних управителів приймаються до 15:00 3 жовтня 2025 року. 

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало ринкові консультації щодо пошуку управителя арештованим заводом ТОВ «Бетонбуд» – одним з провідних виробників будівельних матеріалів у Львові.

Як зазначили у пресслужбі відомства, актив складається із 100% корпоративних прав, 3 об’єктів нерухомого майна, 30 транспортних засобів, 2 бетонних вузлів.

ТОВ "Бетонбуд" оснащене сучасним обладнанням для виробництва бетону та інших будівельних сумішей, має ангар для зберігання сипучих матеріалів, офісні та складські приміщення з під’їзною залізничною колією та естакадою з бетонним майданчиком площею 4 738,6 кв. м. Серед транспортних засобів – бетоновози, бетононасоси, навантажувачі.

У АРМА кажуть, що комплекс є комерційно привабливим для ведення виробничої діяльності, оскільки займає значні позиції на ринку будівельних матеріалів у Львівській області.

Завод ТОВ "Бетонбуд" належав бізнесовим партнерам фігурантів кримінального провадження про державну зраду на користь країни-агресора. Його передали в управління АРМА за рішенням Личаківського районного суду Львова.

Пропозиції від потенційних управителів приймаються до 15:00 3 жовтня 2025 року. Після успішного завершення ринкових консультацій АРМА оголосить на Prozorro відкриті торги з відбору управителя.

  • Раніше АРМА вже шукало управителя на цей завод, який пов'язують із Віктором Медведчуком. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies