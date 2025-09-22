Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЗМІ: "Нафтогаз" та західні партнери спрямували 2,5 млрд доларів на закупівлю газу для України

"Нафтогаз" законтрактував 95% газу для старту опалювального сезону в Україні.

ЗМІ: "Нафтогаз" та західні партнери спрямували 2,5 млрд доларів на закупівлю газу для України
Фото: пресслужба НАК

Державна група "Нафтогаз" забезпечила 95% необхідного обсягу газу для початку опалювального сезону в Україні. 

Про це пише The Washington Post.

Компанія спрямувала 1 млрд доларів власних коштів на закупівлю газу. Ще 1,5 млрд доларів залучили від Європейського банку реконструкції та розвитку, уряду Норвегії та інших міжнародних фінансових інституцій для імпорту палива.

За інформацією "Нафтогазу", у лютому цього року через російські обстріли було знищено 42% українського газовидобутку. Також зазначається, що перед початком зими РФ може знову атакувати газову інфраструктуру.
