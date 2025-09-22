ЗМІ: "Нафтогаз" та західні партнери спрямували 2,5 млрд доларів на закупівлю газу для України

Державна група "Нафтогаз" забезпечила 95% необхідного обсягу газу для початку опалювального сезону в Україні.

Про це пише The Washington Post.

Компанія спрямувала 1 млрд доларів власних коштів на закупівлю газу. Ще 1,5 млрд доларів залучили від Європейського банку реконструкції та розвитку, уряду Норвегії та інших міжнародних фінансових інституцій для імпорту палива.

За інформацією "Нафтогазу", у лютому цього року через російські обстріли було знищено 42% українського газовидобутку. Також зазначається, що перед початком зими РФ може знову атакувати газову інфраструктуру.