САП вимагає визнати необґрунтованими активи на 3,2 млн грн, якими користується чинний головний митник

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на підставі матеріалів НАБУ звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів на загальну суму понад 3,2 млн грн, якими користується чинний очільник Державної митної служби України.

Зазначимо, що цю посаду обіймає Сергій Звягінцев.

Мова йде про житловий будинок площею 236,8 кв. м та земельну ділянку під Києвом, на якій він розташований. Як з’ясувалося, ця нерухомість була оформлена на близького родича дружини, проте фактично її власником та розпорядником був посадовець і його родина.

Вищим антикорупційним судом за заявою прокурора в порядку забезпечення позову на активи накладено арешт.

Представництво держави в суді в цій справі здійснюється прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про хід та результати розгляду цивільної справи буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що у січні цього року в.о. Держмитслужби Сергій Звягінцев отримав підозру у недекларуванні майна на $100 тисяч.