Розвідка: Білорусь робить ставку на торгівлю із окупантами на ТОТ України

Лукашенко намагається врятувати економічну кризу в країні. 

Розвідка: Білорусь робить ставку на торгівлю із окупантами на ТОТ України
Фото: EPA/UPG

Білорусь робить ставку на торгівлю з тимчасово окупованими Росією українськими територіями Херсонщини, перетворюючи цю практику на новий етап економічної стратегії. 

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

Візит "керівника" окупаційної адміністрації Херсонщини до Мінська та його зустріч із Лукашенком стали символом нової політичної реальності, в якій опинилася країна.

Ізоляція після протестів 2020 року та участь у війні на боці москви зробили білорусь токсичним партнером для більшості ринків. Мінськ намагається підтримати завантаження підприємств через співпрацю з Венесуелою, Сирією, КНДР і тепер уже з ТОТ України. Такі кроки фактично легітимізують російську агресію й віддаляють білорусь від можливого повернення до світової економіки.

Економічна статистика підкреслює вразливість: у січні–липні дефіцит зовнішньої торгівлі сягнув $3,5 млрд – майже у півтора раза більше, ніж торік. Імпорт зростає швидше за експорт, попит на білоруські товари падає навіть у росії.

Офіційний Мінськ пропонує розвивати на окупованих землях сільське господарство й туризм, але такий бізнес залежить від російських дотацій і не має перспектив стійкого зростання. До того ж він підвищує ризики нових санкцій і лише поглиблює залежність від москви.

Для Лукашенка це одна з багатьох поступок Кремлю – ціна за політичну підтримку та спробу утримати економіку від подальшого падіння.
﻿
