Українські агропідприємства знову можуть подавати заявки на статус критично важливих

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України відновило прийом звернень суб’єктів агропромислового комплексу щодо визначення їх критично важливими.

Про це йдеться на сайті відомства.

Подання заявок треба робити через Державний аграрний реєстр (ДАР).

Заступник міністра економіки Віталій Кіндратів уточнив, що підприємства, які вже отримали статус критично важливих, зберігають його до завершення строку дії відповідного наказу. Водночас інші можуть подати нові або оновлені заяви через ДАР.

Для отримання статусу приватні підприємства повинні відповідати двом обов’язковим критеріям: середня заробітна плата має бути не менше 20 тис. грн, а також відсутня заборгованість перед бюджетами. Крім того, компанія має відповідати хоча б одному з додаткових критеріїв – від значних податкових відрахувань чи валютних надходжень до наявності стратегічного значення або резидентства у «Дія Сіті».