Шмигаль: Україна очікує наступний транш від заморожених російських активів у жовтні

Шмигаль обговорив низку важливих питань із єврокомісаром Домбровскісом.

Шмигаль: Україна очікує наступний транш від заморожених російських активів у жовтні
Денис Шмигаль і Валдіс Домбровскіс
Фото: Денис Шмигаль

Глава Міноборони України Денис Шмигаль провів розмову з комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом. Під час розмови стало відомо, що наступний транш від заморожених активів ЄС Україна очікує вже в жовтні.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Велику увагу приділили практичній реалізації інструменту SAFE — оборонної ініціативи ЄС обсягом 150 млрд євро, до якої долучилися вже 19 країн. Скоординували наші потреби, пріоритетні проєкти та залучення до них українських підприємств ОПК", — каже Шмигаль.

Також сторони обговорили фінансування оборонних потреб України, зокрема через механізм ERA. "Наступний транш очікуємо вже в жовтні", — наголосив глава Міноборони.

"Важливе питання — конфіскація заморожених російських активів. Кошти агресора мають бути спрямовані на посилення обороноздатності України. Крім того, порушили тему подальшого послаблення воєнної машини росії. ЄС вже узгодив 19-й пакет санкцій, розраховуємо на якнайшвидше його затвердження", — додає він.

  • Європейський Союз розглядає можливість надання Україні "репараційної позики" на суму до 130 мільярдів євро. Механізм передбачає використання грошових залишків від заморожених російських активів.
