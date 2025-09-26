В Україні почали перераховувати зимові виплати на прифронтових територіях

В Україні стартували зимові виплати на прифронтових територіях.

Про це повідомила заступниця глави Офісу Президента Ірина Верещук.

За її словами, партнери виплатили перші 15 млн доларів.

«ЮНІСЕФ надав допомогу на понад 10 млн доларів США. Міжнародний Комітет Червоного Хреста – майже 5 млн доларів США. Ці дві організації повністю закрили свої зобов’язання в зоні 10 км від лінії фронту. Загалом це близько 32 тис. домогосподарств або орієнтовно 90 тис. людей, які вже отримали фінансову підтримку, щоб підготуватися до зими», - розповіла Верещук.

Вона додала, що УВКБ ООН та інші оператори теж починають виплати найближчим часом «як у смузі 10 км від лінії фронту, так і поза нею на прифронтових територіях».