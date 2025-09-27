Свириденко проведе зустрічі у США у жовтні щодо видобутку корисних копалин в Україні

Переговори пройдуть у межах угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко проведе зустрічі у США у жовтні стосовно видобутку корисних копалин в Україні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу для журналістів.

«Ми маємо позитив від економічної угоди, яку називають Minerals deal. Запрацював фонд. У нас була велика зустріч з провідними представниками американського бізнесу – компаніями, які радіють що фонд запрацював. Завдяки цьому фонду хочуть інвестувати в Україну», – сказав глава держави.

Як зазначив президент, далі це переходить на рівень Кабінету міністрів.

«Ми домовилися, що практичні зустрічі вже проведе прем'єр-міністр України Юлія Свириденко у жовтні в Америці», – повідомив Зеленський.