Сьогодні, 30 вересня, НБУ ввів у обіг нову обігову пам’ятну монету “Сили безпілотних систем Збройних Сил України”.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

“Нова монета продовжує серію “Збройні Сили України” та вшановує внесок у захист територіальної цілісності України військовослужбовців Сил безпілотних систем Збройних Сил України, які є символом інноваційності, технологічної переваги та інтелекту українського війська”, - зазначили в НБУ.

Обігова пам’ятна монета “Сили безпілотних систем Збройних Сил України” має номінал 10 гривень. Вона виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

На аверсі монети – дизайн, ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року.

Головним елементом реверсу монети є емблема СБС – стилізована сталева ластівка, яка символізує технологічність, швидкість та адаптивність цього роду сил. На тлі реверсу - стилізоване зображення повітряних потоків, що підкреслює динаміку, маневреність та малопомітність безпілотних систем. По колу розміщено написи: СИЛИ БЕЗПІЛОТНИХ СИСТЕМ ЗСУ (угорі) та девіз формування під час його створення: НАША ЗБРОЯ – РОЗУМ (унизу).

Дизайн реверсу монети створила Тетяна Балута, аверсу – Володимир Дем’яненко. Скульптор – Володимир Дем’яненко.

Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет.

Частина тиражу буде сформована в спеціально оформлені ролики, які міститимуть 25 обігових пам’ятних монет. На сувенірному папері зображено сталеву ластівку на тлі стилізованих повітряних потоків. Тираж роликів – 20 тис. шт.

Придбати такий ролик можна з 2 жовтня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ (буде реалізовано 12 тис. таких роликів), а також у банках-дистриб’юторах.