Посадовця Держгеонадр підозрюють у сприянні незаконному видобутку 5 тонн бурштину на Рівненщині

Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора повідомила про підозру завідувачу сектору одного з підрозділів Державної служби геології та надр України.

Фото: ОГП

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, посадовець був залучений до діяльності злочинної організації, яка упродовж 2022–2024 років здійснювала незаконний видобуток бурштину на території Рівненської області.

Йому інкримінують участь у злочинній організації та сприяння у незаконному користуванні надрами (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1, ч. 3 ст. 255 КК України).

У травні 2025 року правоохоронці викрили групу з семи осіб, серед яких — колишній директор однієї з філій ДП «Ліси України». Вони діяли під виглядом геологічного вивчення ділянок надр, видобули понад 5 тонн бурштину та збували його на території області. Експертиза оцінила шкоду довкіллю у понад 354 млн грн.

Фото: ОГП

Слідство встановило, що представник Держгеонадр консультував організаторів злочинної схеми щодо вибору ділянок, оформлення спецдозволів і підготовки документів від імені приватної компанії. Він забезпечував співпрацю з проектними організаціями, надавав поради щодо звітності та допомагав учасникам уникати уваги правоохоронних органів.

Досудове розслідування проводить Головне слідче управління ДБР за оперативного супроводу ДБР та СБУ.