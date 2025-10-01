Нафтогаз імпортує 500 мільйонів кубометрів скрапленого газу зі США

Загальний обсяг скрапленого газу зі США, що надійде до України до кінця 2025 року, становитиме 500 млн кубометрів.

Про це під час брифінгу заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, пише Укрінформ.

"У цьому сезоні Група Нафтогаз привезе близько 500 млн кубометрів LNG зі США. Це ми робимо завдяки швидкій реакції та допомозі польського енергетичного концерну Orlen, який має довгостроковий контракт на постачання LNG до Європи", — зазначив Корецький.

Корецький додає, що понад 400 млн кубометрів газу уже прибули до України. Решта обсягу перебуває у процесі доставки.

"Це всього 8% від цьогорічного імпорту, але у рази більше, ніж раніше. І ми точно збираємося продовжити цей напрямок роботи і плануємо укладати прямі контракти з американськими компаніями", — каже він.