Уряд розпочав підготовку до продажу держпакетів акцій "Сенс Банку" та "Укргазбанку"

Уряд розпочав підготовку до продажу державних пакетів акцій "Сенс Банку" та "Укргазбанку".

Як повідомив Урядовий портал, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про початок підготовки до продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі АТ "Сенс Банк" та АБ "Укргазбанк". Метою такого кроку є скорочення частки державної власності в банківському секторі та залучення коштів від продажу до державного бюджету України.

Акції продаватимуть у три етапи:

підготовка пакета акцій до продажу;

проведення конкурсу;

укладення договору купівлі-продажу.

В уряді нагадали, що зменшення частки держави в банківському секторі є однією з восьми пріоритетних операційних цілей Мінфіну Програми дій уряду.

Також 14 серпня цього року Рада з фінансової стабільності розглянула потенційні ризики продажу пакетів акцій "Сенс Банку" та "Укргазбанку" для фінансової системи. Тоді підтвердили, що продаж пакетів акцій цих банків не матиме негативного впливу на стабільність банківської системи.

Мінфін планує до кінця осені 2025 року оголосити конкурс з відбору радника з продажу пакетів акцій АТ "Сенс Банк" та АБ "Укргазбанк".