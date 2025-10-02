Уряд розпочав підготовку до продажу держпакетів акцій "Сенс Банку" та "Укргазбанку"

Уряд розпочав підготовку до продажу державних пакетів акцій "Сенс Банку" та "Укргазбанку".
Як повідомив Урядовий портал, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про початок підготовки до продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі АТ "Сенс Банк" та АБ "Укргазбанк". Метою такого кроку є скорочення частки державної власності в банківському секторі та залучення коштів від продажу до державного бюджету України.
Акції продаватимуть у три етапи:
- підготовка пакета акцій до продажу;
- проведення конкурсу;
- укладення договору купівлі-продажу.
В уряді нагадали, що зменшення частки держави в банківському секторі є однією з восьми пріоритетних операційних цілей Мінфіну Програми дій уряду.
Також 14 серпня цього року Рада з фінансової стабільності розглянула потенційні ризики продажу пакетів акцій "Сенс Банку" та "Укргазбанку" для фінансової системи. Тоді підтвердили, що продаж пакетів акцій цих банків не матиме негативного впливу на стабільність банківської системи.
Мінфін планує до кінця осені 2025 року оголосити конкурс з відбору радника з продажу пакетів акцій АТ "Сенс Банк" та АБ "Укргазбанк".
- Ще на початку минулого року інвестори зацікавилися купівлею цих банків.
- Україна стала власницею повного пакету акцій "Сенс Банку" (колишній "Альфа Банк Україна") 21 липня 2023 року. Уряд ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс Банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню.
- Раніше власниками прямої істотної участі в банку були ABH Ukraine Limited (Кіпр) та ABH Holdings S.A. (Люксембург), власниками опосередкованої істотної участі - громадянин РФ та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин РФ та Латвії Пьотр Авен, громадянин РФ Андрій Косогов.
- Також у липні СБУ повідомила, що ексвласники "Сенс банку" хотіли довести його до банкрутства та вивести кошти до Росії. Вони організували схему зі зміни номінальних власників.
- 5 січня 2024 року холдинг російського олігарха Фрідмана подав позов на мільярд доларів проти України. Компанія називає націоналізацію банку “серією свавільних, необґрунтованих та дискримінаційних кроків України”.