Уряд звільнив від сплати мита і ПДВ на комплектуючі для виробників зброї

Повторне ввезення комплектуючих для виробників зброї тепер не оподатковують, якщо під час виконання держконтрактів комплектуючі були знищені.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко після засідання уряду 1 жовтня.
«Уряд ухвалив звільнити від сплати мита і ПДВ на комплектуючі, які виробник завозить їх повторно для виконання державних контрактів. У такому разі підприємство може завезти аналогічні складові в обсязі, що не перевищує знищеного, без оподаткування ПДВ. Ці втрати мають бути підтверджені», - зазначила прем’єрка.
Також для таких випадків змінили правила звітування на митниці.
- У лютому 2023 року Верховна Рада прийняла в цілому "Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння ввезенню на територію України безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів". Нардепи таким чином звільнили від сплати ПДВ та мита ввезення дронів, тепловізорів, рацій та інших засобів для військових. До 1 січня 2024 року ці прилади мали ввозити без сплати ПДВ.