Уряд звільнив від сплати мита і ПДВ на комплектуючі для виробників зброї

Це ввезення не оподатковують, якщо під час виконання держконтрактів комплектуючі були знищені.

Повторне ввезення комплектуючих для виробників зброї тепер не оподатковують, якщо під час виконання держконтрактів комплектуючі були знищені.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко після засідання уряду 1 жовтня.

«Уряд ухвалив звільнити від сплати мита і ПДВ на комплектуючі, які виробник завозить їх повторно для виконання державних контрактів. У такому разі підприємство може завезти аналогічні складові в обсязі, що не перевищує знищеного, без оподаткування ПДВ. Ці втрати мають бути підтверджені», - зазначила прем’єрка.

Також для таких випадків змінили правила звітування на митниці.