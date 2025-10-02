Кондитерську фабрику "АВК" у Дніпрі продали за 50 млн грн за борги

У Дніпрі продали кондитерську фабрику "АВК" за 50 млн грн - майже удвічі дешевше від початкової вартості.

Аукціон проходив на державній платформі "Сетам".

Підприємство не могли реалізувати понад п’ять років. Наразі покупцем стала київська компанія "Іларіс", зареєстрована 4 серпня 2025 року зі статутним капіталом 50 грн. Засновницею вказана Марина Рицька, директором - Гарнік Мартіросян.

Видання "Інформатор Дніпро" простежило зв'язок ТОВ "Іларіс" із дніпровськими бізнесменами Русланом Шостаком (торгові мережі EVA, Varus) і Валерієм Кіптиком (БК "Ольвія"). Однак прессслужба бізнесмена у коментарі LIGA.net повідомила, що ні Шостак, ні будь-які компанії, з ним пов'язані, ніколи не купували фабрику АВК. Рицька від коментарів відмовилася