Кондитерську фабрику "АВК" у Дніпрі продали за 50 млн грн за борги

У Дніпрі продали кондитерську фабрику "АВК" за 50 млн грн - майже удвічі дешевше від початкової вартості.
Аукціон проходив на державній платформі "Сетам".
Підприємство не могли реалізувати понад п’ять років. Наразі покупцем стала київська компанія "Іларіс", зареєстрована 4 серпня 2025 року зі статутним капіталом 50 грн. Засновницею вказана Марина Рицька, директором - Гарнік Мартіросян.
Видання "Інформатор Дніпро" простежило зв'язок ТОВ "Іларіс" із дніпровськими бізнесменами Русланом Шостаком (торгові мережі EVA, Varus) і Валерієм Кіптиком (БК "Ольвія"). Однак прессслужба бізнесмена у коментарі LIGA.net повідомила, що ні Шостак, ні будь-які компанії, з ним пов'язані, ніколи не купували фабрику АВК. Рицька від коментарів відмовилася
- Фабрика "АВК" була заснована у 1991 році як постачальник какао-бобів, а з 1994 року почала власне виробництво шоколаду та кондитерських виробів. Компанія об’єднувала кілька фабрик у Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях і 2000 року отримала сертифікат ISO 9001. У 2009 році "АВК" запустила першу в Європі лінію з повністю автоматизованим циклом виробництва цукерок.
- Через війну на сході України виробництво на луганській та донецькій фабриках було зупинене, а у 2016 році воно відновилося на потужностях у Дніпрі.
- У 2021 році ПрАТ «АВК» було визнано банкрутом, а його активи, зокрема фабрика в Дніпрі, виставлені на продаж у 2024 році Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.