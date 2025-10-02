У вересні до експлуатації у Силах оборони допустили понад 100 нових зразків ОВТ

Протягом вересня 2025 року Міноборони допустило до експлуатації у Силах оборони майже 110 нових зразків озброєння і військової техніки, зокрема 80 — вітчизняного виробництва.

Як зазначили у оборонному відомстві, це на понад 40% більше, ніж у серпні.

У переліку допущених минулого місяця до експлуатації вітчизняних зразків ОВТ найбільше безпілотних авіаційних комплексів, інженерних засобів, автомобільної техніки та боєприпасів.

Також серед новинок є засоби радіоелектронної боротьби і розвідки, зв’язку, техніка тилу, розмінування, наземні роботизовані комплекси.