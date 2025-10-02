Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У вересні до експлуатації у Силах оборони допустили понад 100 нових зразків ОВТ

Більшість техніки – українського виробництва. 

У вересні до експлуатації у Силах оборони допустили понад 100 нових зразків ОВТ
Один із зразків ОВТ
Фото: Міноборони

Протягом вересня 2025 року Міноборони допустило до експлуатації у Силах оборони майже 110 нових зразків озброєння і військової техніки, зокрема 80 — вітчизняного виробництва. 

Як зазначили у оборонному відомстві, це на понад 40% більше, ніж у серпні. 

У переліку допущених минулого місяця до експлуатації вітчизняних зразків ОВТ найбільше безпілотних авіаційних комплексів, інженерних засобів, автомобільної техніки та боєприпасів.

Також серед новинок є засоби радіоелектронної боротьби і розвідки, зв’язку, техніка тилу, розмінування, наземні роботизовані комплекси.

  • Віднедавна на маркетплейсі DOT-Chain Defence представлені дрони літакового типу. Техніка вже доступна до замовлення військовими частинами.
