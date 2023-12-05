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Нідерланди повернули Шрі-Ланці вивезені 250 років тому артефакти

Ці цінності були вивезені з Канді – останнього королівства стародавньої Шрі-Ланки в 1756 році.

Нідерланди повернули Шрі-Ланці шість артефактів, що були вивезені понад 250 років тому. Це є частиною зусиль колишньої колоніальної держави, щоб виправити історичні помилки, наводить слова посадовців Reuters.

У 2021 році уряд Нідерландів схвалив реституцію історичних об'єктів, після чого Шрі-Ланка звернулася із прохання повернути її артефакти. Ці цінності були вивезені з Канді – останнього королівства стародавньої Шрі-Ланки в 1756 році, коли голландці взяли в облогу палац.

Сьогодні вдалося повернути шість предметів, зокрема гармату, церемоніальний меч і дві рушниці. 

Фото: Museum.gov.lk

Зараз артефакти будуть розміщені в Національному музеї в Коломбо, і очікується, що з’являться інші. Зокрема, Шрі-Ланка веде перемовини про повернення цінностей із Великої Британії.

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